Sute de persoane au părăsit clădirea, situată în centrul capitalei thailandeze, potrivit unei jurnaliste AFP de la faţa locului, scrie News.ro.

În înregistrările video postate pe reţele de socializare se pot vedea oamenii panicați care aleargă spre ieșire, dar și intervenția poliției și modul în care a fost prins atacatorul. Vorbim despre un tânăr ce nu pare a avea mai mult de 20 de ani.

Tânărul are părul lung, poartă ochelari și șapcă, și vorbește ceva cu polițistul care l-a reținut. În filmare, acesta pare ușor derutat de tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Pentru moment nu se cunosc informații legate de identitatea acestuia, motivul atacului și nici dacă are probleme psihice.

BREAKING: Tragic incident has occurred in Bangkok, Thailand, where at least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall. pic.twitter.com/xwReaRxZiH

The police saying he’s safe maybe it’s a trick or something idk but the boy was trying to make the police see something and saying “phi did you see that??”

Maybe it’s a thing police do with people who have mental health problems !!#siamparagon #พารากอนpic.twitter.com/lUMvhwm2y8