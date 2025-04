Armata israeliană a declarat că au fost trase aproximativ zece proiectile, însă majoritatea au fost interceptate cu succes. Channel 12 din Israel a raportat o lovitură directă în oraşul Ashkelon.

Serviciile de urgenţă israeliene au informat că tratează o persoană cu răni provocate de şrapnel, iar echipele se îndreaptă spre locurile unde au căzut rachete. Geamuri de maşini sparte şi resturi zăceau împrăştiate pe o stradă din oraş, arată înregistrările video difuzate de serviciile de urgenţă israeliene.

Prima fază a încetării focului între Israel şi Hamas a intrat în vigoare la 19 ianuarie, după 15 luni de război, şi a implicat încetarea luptelor, eliberarea unora dintre ostaticii israelieni deţinuţi de Hamas şi eliberarea unor prizonieri palestinieni.

Cu toate acestea, Israelul a declarat la 19 martie că forţele sale au reluat operaţiunile terestre în centrul şi sudul Fâşiei Gaza. Ambele părţi s-au învinovăţit reciproc pentru impasul în care se află negocierile de încetare a focului.

Peste 50.000 de palestinieni au fost ucişi de ofensiva israeliană din Gaza, susţin oficialii palestinieni.

Israelul şi-a început ofensiva după ce mii de oameni înarmaţi sub conducerea Hamas au atacat comunităţi din sudul Israelului la 7 octombrie 2023, ucigând 1 200 de persoane şi răpind 251 ca ostatici.

The Iron Dome failed to intercept at least one Hamas rocket, which fell at an intersection in Ashdod, resulting in casualties. 🇵🇸⚡️🇮🇱 pic.twitter.com/CdvxwfRGjn