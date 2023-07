Inaugurarea este programată la ora 11.00.

Vor lua parte preşedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, dar şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu şi alţi invitaţi.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii convenit, în data de 27.05.2019, încheierea Contractului de Finanţare nr.36 pentru proiectul "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila" în vederea acordării finanţarii nerambursabile alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

”Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea Dobrogei prin asigurarea unei legături moderne cu coridorul de conectivitate naţional 3 (Bucureşti-Moldova), precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de tranzit pentru traficul internaţional către Bulgaria şi Turcia. Noua legătură va reduce timpul de călătorie, costurile de funcţionare ale vehiculelor şi expunerea populaţiei la poluarea aerului şi a zgomotului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii de-a lungul căilor de acces la Dunăre având ca puncte de trecere în Brăila şi Galaţi”, arată CNAIR.

Compania a precizat, de asemenea, că podul suspendat peste Dunăre este, în momentul de faţă, cea mai mare lucrare de infrastructură din România din ultimii 30 de ani, materializată prin asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia.

”Supranumit «Golden Gate» al României, Podul suspendat peste Dunăre a atins noi înălţimi, distanţa dintre cei doi piloni înalţi de 192,64m, cunoscută şi ca deschiderea centrală, este de 1.120,00m. Această minune inginerească a României are o lungime totală de 1.974,00 m”, a mai precizat compania.

Valoarea totală a proiectului, actualizată prin Actul Adiţional nr. 2/02.02.2022, este de 2.593.608.633,43 lei - 85% fiind contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În 12 iunie, ministrul Transporturilor, Sorind Grindeanu, şi directorul CNAIR, Cristian Pistol, au anunţat că au început testele de rezistenţă la suprastructura podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

Cristian Pistol arăta atunci că testările statice şi dinamice la suprastructura Podului - al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa - reprezintă una din etapele importante înaintea deschiderii acestuia.

”Pentru acest proiect de infrastructură s-au folosit aproximativ 81.000 de kilometri de fir de oţel, iar fiecare cablu are 60 de centimetri în diametru şi susţine tablierul metalic cu ajutorul tiranţilor. Greutatea totală a celor două cabluri principale are 6.700 tone. Tablierul metalic este format din 86 de segmente cu o greutate totală de 20.800 de tone, iar fiecare are o greutate medie de 250 de tone”, a detaliat Pistol.

Podul suspendat are o lungime de 1974,30 metri. Drumul principal (Brăila - Jijila) are o lungime de 19,095 km, iar drumul de legătură cu DN 22 (Smârdan - Măcin) are o lungime de 4,328 km.

În 23 iunie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că în data de 6 iulie vor putea să dea în circulaţie varianta Măcin, iar până la sfârşitul anului va trebui dată în circulaţie şi varianta Jijila.

Ministrul a mai spus că o perioadă bună folosirea Podului va fi fără taxă.