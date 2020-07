Asistentă din Alba, mesaj dur: Dacă HIV s-ar fi transmis ca SARS-COV-2, ați fi purtat nenorocita aia de mască?

Marcela Vilcan este asistenta-sefa a Sectiei de Boli Infectioase, unde au fost tratate in ultimele 5 luni zeci de persoane infectate cu coronavirus. Ca orice cadru medical, este nevoita sa poarte echipament special, inclusiv masca si viziera, timp de cel putin 8 ore in fiecare zi.

Asistenta sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca masca trebuie purtata "din respect, grija si compasiune pentru cei din jur".

"Nu va produce nicio hipoxie! O port cel putin 8 ore/zi, de 5 luni de zile si inca sinapsele neuronale functioneaza, iar daca mai moare cate un neuron, este din cu totul alte motive. O poarta chirurgii, de-o viata, dar nu am cunoscut vreunul care sa sufere de hipoxie din aceasta cauza", spune asistenta de la spitalul din Alba Iulia.

Marcela Vilcan sustine ca nu a crezut vreodata ca o masca poate fi marul discordiei unei intregi natiuni.

"E doar o bucatica de material care are rolul de a proteja, pe care in primul rand, din respect, grija si compasiune pentru cei din jurul tau trebuie sa o porti atunci cand intri in magazin sa iti cumperi painea sau cand stai la rand sa iti platesti factura la Electrica. Daca o poarta si cel din apropierea ta inseamna ca iesiti amandoi din acea incinta la fel cum ati intrat, adica, sanatosi. Asta inseamna ca iti pasa!", spune cadrul medical din Alba Iulia.

Asistenta critica si teoriile conspirative si afirma ca zicala "Nu mor caii cand vor cainii!" este tot mai reala daca se respect principalele conditii de protectie impotriva infectarii cu COVID-19. "Nu am crezut ca "statul bot in bot" este hobby national. Serios? Adica ce poate fi placut in a mirosi respiratia celui de langa tine? Conspiratie... Hmmm... Ce sa conspire? Cum sa ne ia saracia??? Da, lumea mai si moare, dar de ce sa moara cand poate inca sa se bucure de viata? Pentru ca asa vrei tu? Cu cat suntem mai multi dintre noi constienti ca aceste doua masuri (alaturi de igiena mainilor si eticheta de tuse, bineinteles ca pe acestea le cunosteam deja, din cei 7 ani de acasa), zicala: "Nu mor caii cand vor cainii!" este tot mai reala", mai spune Marcela Vilcan.

Aceasta le propune celor care nu cred in virus si un exercitiu de imaginatie: "Daca virusul HIV s-ar fi transmis la fel ca virusul SARS COV 2, ati purta nenorocita aia de masca? Pentru a putea trai din nou o viata normala, trebuie sa punem cu totii osul. Altfel, totul va fi in zadar".