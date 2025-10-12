Muzicianul Nicu Alifantis a reacționat vehement pe rețelele sociale, acuzând Guvernul condus de Ilie Bolojan că distruge inițiativele culturale și evenimentele dedicate tinerilor artiști. Într-un mesaj postat pe Facebook, artistul a declarat că ediția viitoare a Festivalului Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai avea loc, acuzând autoritățile că au blocat proiectul prin noul act normativ.

Mesajul tăios al lui Nicu Alifantis

Nicu Alifantis a scris: „O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 12 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă … și s-a întâmplat. … Vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!” Muzicianul a subliniat că eforturile depuse timp de mai bine de un deceniu pentru a menține viu spiritul marelui jazzman Johnny Răducanu sunt acum în pericol din cauza deciziilor guvernamentale.

Festivalul dedicat lui Johnny Răducanu, un reper cultural pentru tinerii artiști

Evenimentul, care se desfășura anual la Brăila, avea scopul de a aduce un omagiu unuia dintre cei mai mari muzicieni de jazz din România și de a oferi o platformă tinerilor interpreți din domeniu. Festivalul „Johnny Răducanu” reunea concerte, competiții și momente de improvizație, contribuind la promovarea jazzului românesc și la descoperirea de noi talente.

Artiștii, solidari cu reacția lui Alifantis

După publicarea mesajului, mai mulți muzicieni și trupe cunoscute au reacționat, susținând poziția exprimată de Nicu Alifantis. Printre cei care au apreciat postarea se numără membrii trupei Direcția 5, alături de alți artiști de renume care au transmis mesaje de sprijin pentru colegul lor.

Controversele din jurul Ordonanței de Urgență 52/2025

Actul legislativ care a generat valul de nemulțumiri nu a fost contestat doar de artiști. Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei și vicepreședinte al PSD, a criticat dur noile prevederi, afirmând că acestea blochează activitatea administrațiilor locale. „Nu putem pregăti drumurile de iarnă”, a declarat edilul, explicând că ordonanța interzice efectuarea reparațiilor și chiar elaborarea studiilor de fezabilitate. Ea a adăugat că o parte dintre articole au fost adoptate fără dezbatere publică, iar restricțiile impuse autorităților locale fac imposibilă organizarea ședințelor de Consiliu Local.

Reacția premierului Ilie Bolojan

În urma criticilor, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul intenționează să corecteze „micile constrângeri” din textul ordonanței. El a precizat că modificările necesare vor fi operate în săptămâna următoare, astfel încât administrațiile locale să poată funcționa normal. Bolojan a explicat că aplicarea măsurii a fost extinsă inițial și asupra autorităților locale, însă această situație urmează să fie clarificată printr-o actualizare legislativă.

