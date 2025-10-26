De asemenea, specialiștii spun că recruții cedează psihic, iar resursele se epuizează dramatic.

Mulți soldați ruși susțin că războiul contra Ucrainei nu are o motivație solidă. Împușcăturile, sinuciderile și căderile psihice în rândul trupelor nou recrutate sunt din ce în ce mai frecvente, arată o analiză.

Autoritățile ruse vorbesc despre incidente izolate provocate de stres, însă relatările soldaților și ale rudelor lor spun o altă poveste. Potrivit acestora, de fapt, noii recruți se confruntă cu hărțuiri, atât fizice, cât și psihice. Din nefericire, Moscova a dat noi legi, mult mai dure, care pedepsesc până și căutările în online ale unor așa-zise informații extremiste, o categorie largă ce include în mod convenabil criticile la adresa războiului.

În ciuda eforturilor guvernului rus de a ascunde amploarea dezastrului, adevărul iese la iveală. Fără nicio perspectivă de a scăpa de război, mulți recruți au de ales între gesturi disperate, precum tentative de a-și provoca singuri răni, închisoare sau a-și accepta soarta.

