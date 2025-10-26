Armata lui Vladimir Putin se clatină sub presiunea războiului. Noii recruți de la Kremlin cedează psihic

Armata lui Vladimir Putin se clatină sub presiunea războiului. Foto: Profimedia

Armata lui Vladimir Putin se clatină sub presiunea războiului. Potrivit analiștilor, crimele în masă, lipsa echipamentelor, dar și necesitatea de a scoate din depozite muniție veche de zeci de ani arată criza cu care se confruntă Kremlinul. 

De asemenea, specialiștii spun că recruții cedează psihic, iar resursele se epuizează dramatic. 

Mulți soldați ruși susțin că războiul contra Ucrainei nu are o motivație solidă. Împușcăturile, sinuciderile și căderile psihice în rândul trupelor nou recrutate sunt din ce în ce mai frecvente, arată o analiză.

Autoritățile ruse vorbesc despre incidente izolate provocate de stres, însă relatările soldaților și ale rudelor lor spun o altă poveste. Potrivit acestora, de fapt, noii recruți se confruntă cu hărțuiri, atât fizice, cât și psihice. Din nefericire, Moscova a dat noi legi, mult mai dure, care pedepsesc până și căutările în online ale unor așa-zise informații extremiste, o categorie largă ce include în mod convenabil criticile la adresa războiului.

În ciuda eforturilor guvernului rus de a ascunde amploarea dezastrului, adevărul iese la iveală. Fără nicio perspectivă de a scăpa de război, mulți recruți au de ales între gesturi disperate, precum tentative de a-și provoca singuri răni, închisoare sau a-și accepta soarta. 

