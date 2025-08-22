”Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, ca măsură temporară stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 - 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, au transmis, vineri, reprezentanții Ministerului Educaţiei.

Conform reprezentanţilor instituției, creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacţiune cu profesori-titulari. Acest lucru trebuie însă dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

”De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unităţi şcolare”, mai arată sursa citată.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi, ulterior, numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.