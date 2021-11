Singurul furnizor de energie termică în sistem centralizat din municipiul Tulcea va rămâne fără gaze naturale săptămâna viitoare, dacă nu va plăti până la finele acestei săptămâni peste 950.000 de lei, debit pentru care s-a depăşit cu peste 120 de zile termenul de plată.



Într-un comunicat remis presei marţi de societatea Energoterm SA, situaţia este cauzată de faptul că aleşii locali nu au votat în ultima şedinţă în plen proiectul de hotărâre privind majorarea preţului căldurii furnizate în sistem centralizat.



"La această oră, societatea Energoterm se confruntă cu iminenţa opririi gazului, deoarece tariful actual de 531,15 lei/Gcal nu acoperă cheltuielile cu gazele naturale şi energia electrică şi a primit somaţie de la furnizorul de gaz pentru sistarea acestuia cu data de 6 decembrie 2021. Menţionăm că situaţia generată în şedinţa din data de 25 noiembrie 2021 este una fără precedent, iar votul negativ al consilierilor locali a însemnat menţinerea preţului pentru încă o lună în schimbul falimentului Energoterm şi sistarea căldurii către toţi abonaţii", arată sursa amintită.

Primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, a precizat pentru Agerpres că până la data de 3 decembrie societatea Energoterm SA trebuie să transmită către furnizorul de gaze naturale dovada plăţii sumei de 950.294,93 de lei, sumă pentru care s-a depăşit deja cu peste 120 de zile termenul de plată.



"În caz contrar, vom fi nevoiţi să sistăm furnizarea gazelor naturale începând cu data de 6 decembrie 2021, ora 7,00, conform contractului de furnizare gaze naturale nr. 3549/15.07.2021, art. 10.2, lit. a). De asemenea, vă aducem la cunoştinţă valoarea aproximativă aferentă consumului lunii noiembrie în valoare de 6.247.888,69 lei", se arată în citaţia primită de societatea Energoterm SA.



În luna septembrie, societatea Energoterm SA a înaintat spre avizare autorităţii în domeniu tariful de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, ca urmare a creşterii preţurilor la gaze naturale, energie electrică şi certificate de emisii gaze cu efect de seră, noul preţ de producţie al căldurii fiind de 1.071,13 lei/Gcal, cu circa 70% mai mare decât cel plătit în prezent.



Societatea din subordinea Consiliului local a primit avizul luna aceasta, dar aleşii locali PSD, USR şi PER au refuzat să voteze proiectul de hotărâre care viza atât majorarea preţului de producţie a căldurii, dar şi creşterea subvenţiei acordate de Primărie, aşa încât a rămas în vigoare vechiul preţ - 531,15 lei/gigacalorie.



"Proiectul de hotărâre mai prevedea ca Primăria să acorde o subvenţie de 27,743 milioane lei, alocări de la bugetul local şi bugetul de stat, adică 58% din preţul gigacaloriei, iar populaţia să plătească restul de 42%. În plus, până la data şedinţei de Consiliu Local, Primăria Municipiului Tulcea a achitat către Energoterm subvenţia pentru populaţie aferentă lunilor octombrie şi noiembrie, în sumă de 5 milioane lei, astfel încât subvenţia totală alocată pentru populaţie în perioada octombrie 2021 - aprilie 2022 ar fi totalizat 32,743 milioane lei", se specifică în comunicatul societăţii Energoterm SA.



Societatea are circa 7.000 de abonaţi.