"Klaus Iohannis trebuie oprit! Și-a pierdut întru totul uzul rațiunii! Actele din ultimele săptămâni, încununate de vizita de ieri la piramidele din Cairo, când acasă îi mor zilnic de COVID-19 peste 500 de oameni, iar țara îi este în situația disperată de a primi ajutoare de la Serbia și Republica Moldova, arată un om scăpat cu totul de sub control.

Fac apel la consilierii prezidențiali și de stat și la ceilalți oameni de instituții să ia atitudine în fața președintelui! S-o facă discret la început, iar, dacă acesta nu reacționează la o abordare elegantă, s-o facă și public, orice numai să-l readucă pe președinte la simțurile rațiunii! Sunt și oameni de calitate în jurul președintelui, cu mulți dintre ei am avut ocazia să lucrez sau să colaborez, pe alții îi știu din spațiul public. Unii dintre ei mă respectă și știu că-i respect și eu, la rândul meu. Ați fost mulți ani la rând oameni cu coloană vertebrală și ați făcut cinste serviciului public în care vă aflați. Nu vă deziceți de toate acestea după atâția ani! Acum nu mai este vorba doar despre rușinea unei țări, ci, efectiv, mor oameni cu zile! Iar cel pe care-l consiliați este principalul responsabil. Citiți jurământul pe care l-a depus, povara lui este și pe umerii voștri!", își încheie mesajul Bogdan Oprea.

Fostul consilier prezidențial își încheie mesajul cu o captură foto în care prezintă articolele 1 și 2 din Articolul 82 privind validarea mandatului și depunerea jurământului președintelui României.

Bogdan Oprea a fost, printre altele, purtător de cuvânt al preşedintelui României, Traian Băsescu, şeful Departamentului de Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale, dar și consilier de stat la Administrația Prezidențială.