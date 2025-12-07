Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat testele microbiologice efectuate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Conform rezultatelor, probele respectă prevederile OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024, ceea ce confirmă că apa tratată la stație este potabilă.

Determinările au vizat parametri obligatorii precum bacteriile coliforme, E. coli, enterococii intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, dar și Clostridium perfringens. Analizele au fost realizate conform standardului SR EN ISO 9308-1, care reglementează procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.

Etapa următoare: verificările din rețeaua de distribuție

Potrivit metodologiei, apa este declarată potabilă doar dacă toți indicatorii se încadrează în limitele legale. DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman, însă urmează etapa decisivă: analizele din rețeaua de distribuție. Aceasta a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare și remedierea avariilor, iar verificările pot fi validate doar după un ciclu complet de 72 de ore de analiză microbiologică.

Mesajul ministrului Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj către locuitorii din Prahova, subliniind că siguranța publică rămâne prioritatea absolută. „Pot avea încredere că nu vom declara niciodată apa potabilă până când ultimele analize nu confirmă, fără echivoc, siguranța ei. Voi rămâne ferm și nu voi permite niciun fel de rabat de la norme sau de la calitate”, a precizat acesta. Rogobete a felicitat echipele implicate, inclusiv pe președintele Consiliului Județean Prahova, Nanu Virgil, și pe prefect, pentru modul coordonat și responsabil în care au gestionat situația.

Angajamentul față de comunitate

Ministrul a cerut colegilor din DSP Prahova și din Inspecția Sanitară de Stat să nu cedeze în fața niciunei presiuni, indiferent de sursa acesteia. „Sănătatea oamenilor nu poate acoperi sau ‘spăla’ incompetența administrativă a unora. Nu voi permite niciun rabat de la norme, iar siguranța publică rămâne prioritatea mea absolută”, a subliniat Rogobete. În încheiere, acesta a transmis că Ministerul Sănătății rămâne aproape de oameni și că încrederea în instituțiile statului este esențială: „Încrederea ne face bine.”

