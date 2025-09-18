Liderul de la Casa Albă a catalogat mișcarea drept „un dezastru bolnav, periculos și radical de stânga”. În aceeași postare, el a adăugat: „Recomand, de asemenea, o anchetă amănunțită, în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale, asupra celor care finanțează Antifa.”

O idee reapărută după ani

Trump mai vorbise despre o astfel de măsură încă din primul său mandat. Atunci, declarațiile au venit pe fondul protestelor masive din Minneapolis, izbucnite după moartea afro-americanului George Floyd, și al manifestațiilor din Portland, unde s-au confruntat activiști de extremă dreapta și militanți antifasciști. Ideea a fost readusă în discuție după uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al taberei conservatoare.

Asasinatul care a zguduit tabăra conservatoare

Pe 10 septembrie, Charlie Kirk a fost împușcat în zona gâtului în timpul unui discurs susținut la Utah Valley University. A murit la scurt timp după atac. Ancheta a scos la iveală că pe tecile de cartușe găsite lângă arma crimei erau gravate slogane antifasciste. Una dintre inscripții spunea: „Hei, fasciștilor! Prindeți-le!”

Planul de desemnare oficială

Pe 16 septembrie, Trump a precizat că intenționează să desemneze oficial Antifa drept organizație teroristă, dacă va primi acordul Casei Albe și al Procurorului General Pam Bondi.

Dilema juridică

Reuters a subliniat că nu este clar ce valoare juridică ar avea această desemnare. Antifa nu este o organizație formală, ci un conglomerat descentralizat de grupuri locale, activiști și comunități online, coordonate la nivel regional.

Ce reprezintă mișcarea

Antifa își propune să combată fascismul, rasismul, mișcările de extremă dreapta și neo-nazismul. Militanții folosesc frecvent acțiuni directe – proteste și contramanifestații – pentru a-și exprima poziția.

Tonul tranșant al mesajului

În declarațiile sale, Trump nu s-a limitat doar la desemnarea Antifa drept organizație teroristă, ci a accentuat caracterul radical al grupării. El a cerut din nou o anchetă detaliată asupra surselor de finanțare, precizând că totul trebuie realizat „în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale.”

