„Răcorirea se va produce chiar de mâine în vestul, centrul si nordul țării. Dar in sud si sud-est, chiar daca va mai scadea marti (3 august - n.red.) temperatura, tot de canicula vorbim. Răcorirea, aici, va veni vineri, dupa ce joi va urma iar un vârf de căldură. Scăpăm de caniculă în vest, centru, nord.

Avertizarea de cod portocoaliu de instabilitate atmosferică este valabil de astăzi, 1 august, de la ora 16. Se inmultesc instabilitatile in Banat, Crișana, Maramureș si chiar nordul Moldovei. Cantitatile de apa vor fi 25-30 l pe metrul pătrat, dar vantul va putea ajunge si la 100 de km pe ora in timpul vijeliilor”, a explicat Elena Corduneanu, duminică, la Realitatea PLUS.

Legat de caldura din restul Europei, meteorologul spune ca „schimbarea e globala, nu se incalzeste la fel pe tot globul .Europa e in frunte, aici temperatura anuala a crescut cel mai mult din celelalte zone ae Terrei. Este intr-adevar un val meteo extrem la nivelul intregii planete. Nu eram obisnuiti cu incendii in Siberia, calduri excesive in zonele polare”.

„Am mai avut calduri. Recordul lunii (august - n.red.) este 44 de grade, deci nu-l atingem, dar ne apropiem foarte mult. Problema căldurii in acest an an a fost persistența. E mai greu de suportat cu o zi, două cu 40 de grade decât o săptămână cu 38 de grade”, a mai spus meteorologul Elena Corduneanu.