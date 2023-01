Luna ianuarie va fi puțin mai bogată pentru românii săraci. Și asta pentru că, pe lângă majorările care intră în vigoare la început de an, statul împarte și alte ajutoare, precum vouchere pentru facturi sau alimente.

Astfel, în prima lună din an, pensionarii cu venituri sub 3 mii de lei vor primi o primă rundă de ajutoare, care variază între 300 și 500 de lei, în funcție de venit. Banii vor veni odată cu pensiile, majorate și ele la început de an cu 12,5%. Persoanele cu handicap vor primi, la rândul lor, a 13- a indemnizație.

Statul acordă și în 2023 voucherele sociale de 250 de lei. Persoanele vulnerabile vor primi aceste tichete din două în două luni. Prima tranșă va fi virată pe carduri în luna martie.



Tot la începutul lunii martie va fi acordată și prima tranșă din ajutorul de căldură. Se încadrează aici persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cu venituri sub 2 mii de lei.

Copiii primesc alocații mai mari cu 5% din ianuarie, iar salariul minim ajunge la 1.863 de lei net. În construcții, lefurile vor fi de 3.150 lei net.

Prețul energiei va fi plafonat și anul acesta. Românii vor plăti, astfel, între 0.68 de bani și 1.3 lei, în funcție de consum.

Majorările de venituri nu acoperă, însă, rata inflației care se apropie de 17%. Specialiștii avertizează că scumpirile vor continua în toate segmentele esențiale: alimente, facturi, carburanți.

Sprijin pentru pensionarii care iau sub 3.000 lei (două tranșe, 2023)

1.000 lei (pensii sub 1.500 lei)

800 lei (pensii între 1.501-2.000 lei)

600 lei (pensii între 2.001-3.000 lei)

sursa: Realitatea PLUS





Ajutor energie

1.400 lei (în două tranșe)

+60 de ani, pensii sub 2.000 lei



sursa: Realitatea PLUS



Cu cât cresc salariile din ianuarie

General

3.000 lei brut

*200 lei scutiți de taxe

1863 lei net



Construcții

4.000 lei brut

3.150 lei net



sursa: Realitatea PLUS