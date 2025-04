„Este cea mai mare autorizație de înființare pentru o singură locație aprobată până în prezent de ANRE. Documentul a fost înmânat, personal, de către președintele ANRE, George Niculescu”, precizează ANRE.



Proiectul, dezvoltat de Mass Group Holding (MGH), presupune construirea unei centrale pe gaz natural, echipată cu două turbine cu gaz SGT5-9000HL, o turbină cu abur SST5-5000 și trei generatoare SGen5-3000W furnizate de Siemens Energy.



Potrivit președintelui ANRE, cei 1.700 de megawați în bandă care vor fi produși la Mintia reprezintă o dovadă că România este atrăgătoare pentru investitorii serioși și că are un cadru de reglementare în energie care favorizează investițiile.



„La întrebarea ce are nevoie România, răspunsul este mereu: mai multă energie produsă în bandă. De aceea, îmi doresc să văd progrese cât mai rapide în ceea ce privește construcția de capacități de energie electrică care pot produce în bandă. ANRE a emis autorizația de înființare cu cea mai mare putere instalată pentru Mintia. Cei 1.700 de megawați în bandă care vor fi produși la Mintia reprezintă o dovadă că România este atrăgătoare pentru investitorii serioși și că are un cadru de reglementare în energie care favorizează investițiile. Prin activitățile de simplificare a autorizațiilor de înființare și de licențiere pe care le avem în vedere acum, vom face ca România să fie și mai atrăgătoare pentru investițiile mari în energie”, a declarat președintele ANRE, în comunicat.



Noua centrală de la Mintia va contribui semnificativ la securitatea energetică a României, asigurând o sursă stabilă de energie electrică și facilitând tranziția către surse de energie mai curate, se mai spune în comunicatul ANRE.