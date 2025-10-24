Filmarea care a surprins un șobolan de aproape cât o franzelă alergând prin vitrina unei brutării din București a ajuns rapid în atenția autorităților.

Videoclipul, postat pe rețelele sociale, a stârnit reacții intense din partea internauților și a consumatorilor, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor s-a autosesizat.

Amenzi și produse retrase de la vânzare

Vineri, comisarii ANPC au efectuat un control operativ la brutăria vizată și au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.000 de lei. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 85 de kilograme de produse, în valoare de 1.400 de lei. Instituția a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

„Ca urmare a apariţiei în mediul online a unui material video care evidenţia prezenţa unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificaţie, ANPC s-a autosesizat şi a dispus declanşarea unui control operativ. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: două sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 12.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare pentru 85 de kilograme în valoare de 1.400 lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor”, a transmis ANPC într-un comunicat de presă.

Deficiențe grave în spațiile de producție și depozitare

Echipele de control au descoperit numeroase probleme care puneau în pericol igiena și siguranța alimentară. Mijloacele de transport pentru produsele de panificație nu erau igienizate corespunzător, iar produsele finite erau depozitate împreună cu materiile prime.

Spațiul de producție prezenta o igienă deficitară: mesele de lucru aveau canturi lipsă, rastelul pentru dospirea produselor avea cadre metalice murdare, iar polițele din lemn erau nefinisate, cu depuneri de aluat. De asemenea, grila ventilatorului era murdară și prezenta risc de contaminare.

Probleme și în spațiile de comercializare

În zonele de vânzare, inspectorii ANPC au constatat lipsa plăcilor de faianță în anumite sectoare, iar partea superioară a vitrinei de expunere a produselor nu era complet protejată. La ridicarea polițelor vitrinei frigorifice pentru prăjituri s-au identificat acumulări aderente de resturi alimentare.

Intervenția rapidă a autorităților a fost necesară pentru a proteja consumatorii și a elimina riscurile de contaminare. Filmarea virală a transformat incidentul într-un exemplu clar al problemelor de igienă care pot apărea în unitățile de panificație, atrăgând atenția publicului și forțând măsuri imediate de control.

