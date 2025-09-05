Probleme semnalate de autorități

Comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Prahova au verificat la sfârșitul lunii trecute operatorii economici care și-au amplasat terase și food truck-uri pe Bulevardul Independenței (cunoscut localnicilor ca „Bulevardul Castanilor”), în urma unei petiții adresate ANPC.

Printre neregulile constatate se numără:

Utilizarea neautorizată a rețelelor de apă și energie electrică ale municipiului, fără existența unor procese-verbale de branșare care să permită facturarea corectă a consumului;

Lipsa documentelor care să ateste dreptul de funcționare pe bulevard și pe spațiul verde adiacent;

Utilizarea unor convenții de folosință temporară a terenului cu valabilitate expirată.

Măsuri luate de autorități

În urma verificărilor, ANPC a aplicat sancțiuni contravenționale și a sesizat alte instituții abilitate pentru continuarea anchetei și verificarea tuturor aspectelor legale.

Festivalul „Republica de sub castani” a permis desfășurarea evenimentelor pe Bulevardul Independenței, strada fiind închisă traficului rutier pe perioada weekend-ului, iar agenții economici au fost autorizați să își amplaseze terase și rulote pentru participanți.

Controlul ANPC evidențiază însă deficiențe în respectarea legislației privind utilizarea rețelelor publice și dreptul de ocupare a spațiului public.