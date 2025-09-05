ANPC descoperă nereguli la festivalul „Republica de sub castani” din Ploiești

Un control recent efectuat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la festivalul „Republica de sub castani”, organizat de Primăria Ploiești, a scos la iveală mai multe nereguli privind modul de desfășurare a evenimentului și utilizarea rețelelor de utilități publice.

Probleme semnalate de autorități

Comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Prahova au verificat la sfârșitul lunii trecute operatorii economici care și-au amplasat terase și food truck-uri pe Bulevardul Independenței (cunoscut localnicilor ca „Bulevardul Castanilor”), în urma unei petiții adresate ANPC.

Printre neregulile constatate se numără:

Utilizarea neautorizată a rețelelor de apă și energie electrică ale municipiului, fără existența unor procese-verbale de branșare care să permită facturarea corectă a consumului;

Lipsa documentelor care să ateste dreptul de funcționare pe bulevard și pe spațiul verde adiacent;

Utilizarea unor convenții de folosință temporară a terenului cu valabilitate expirată.

Măsuri luate de autorități

În urma verificărilor, ANPC a aplicat sancțiuni contravenționale și a sesizat alte instituții abilitate pentru continuarea anchetei și verificarea tuturor aspectelor legale.

Festivalul „Republica de sub castani” a permis desfășurarea evenimentelor pe Bulevardul Independenței, strada fiind închisă traficului rutier pe perioada weekend-ului, iar agenții economici au fost autorizați să își amplaseze terase și rulote pentru participanți. 

Controlul ANPC evidențiază însă deficiențe în respectarea legislației privind utilizarea rețelelor publice și dreptul de ocupare a spațiului public.