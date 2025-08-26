Unde și cum cumpărăm în siguranță

Specialiștii recomandă părinților să evite achizițiile din surse nesigure, precum vânzătorii ambulanți, târgurile ocazionale sau site-urile obscure, fără date de contact. În schimb, este indicat să se apeleze la magazine sau raioane specializate, unde sunt eliberate documente fiscale (bon, factură), absolut necesare în cazul unei reclamații.

Uniformele și produsele textile – atenție la etichete

Eticheta trebuie să conțină compoziția materialului (ex. bumbac, poliester), cu procente clare.

Dacă produsul are căptușeală, aceasta trebuie menționată separat.

Instrucțiunile de întreținere (spălare, călcare, curățare chimică) trebuie tipărite pe o etichetă textilă rezistentă.

Ordinea standard a simbolurilor trebuie respectată: spălare → clorurare → călcare → curățare chimică → uscare.

Un semnal de alarmă îl reprezintă articolele de brand vândute la prețuri mult prea mici – acestea pot fi contrafăcute. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să verifice mirosul hainelor: un miros puternic și înțepător poate indica utilizarea unor substanțe chimice periculoase.

Siguranța produselor vestimentare pentru copii

Cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 7,5 cm la fiecare capăt.

Cordoanele decorative nu trebuie să fie elastice sau prevăzute cu accesorii periculoase.

Glugile și bretelele nu trebuie să aibă capete libere, care pot pune în pericol copilul.

În privința materialelor, ANPC recomandă fibre naturale, precum bumbacul și inul pentru sezoanele calde, iar lâna și cașmirul pentru iarnă. Fibrele sintetice sunt de evitat, întrucât pot provoca transpirație excesivă, alergii, disconfort și chiar hipotermie.

Rechizite și ghiozdane: ce trebuie să scrie pe etichetă

Fiecare produs destinat copiilor trebuie să fie însoțit de etichete clare, în limba română, care să menționeze:

denumirea și adresa producătorului, importatorului sau distribuitorului;

denumirea produsului și dimensiunile;

compoziția și instrucțiunile de utilizare/întreținere.

Produsele fără etichete, fără traducere sau fără documente de calitate nu ar trebui cumpărate.

Probleme descoperite în trecut

În controalele anilor anteriori, inspectorii ANPC au găsit numeroase nereguli: rechizite fără traduceri în limba română, uniforme și ghiozdane fără compoziție menționată, markere cu termen de valabilitate expirat și caiete cu mai puține file decât cele declarate pe copertă.

ANPC atrage atenția că fiecare detaliu contează atunci când vine vorba despre siguranța copiilor. Alegerea unor produse conforme, de calitate și cumpărate din surse sigure poate face diferența între un început de școală liniștit și posibile riscuri pentru sănătatea celor mici.