În imagini apare un spațiu insalubru, folosit drept „bucătărie improvizată”, unde erau preparate gogoșile comercializate turiștilor pe plajele din Eforie.

Gogoși gătite în condiții insalubre

Constantinescu a ironizat situația, relatând modul în care producătoarea se referea la produsele sale și criticând lipsa de igienă a vânzătorilor ambulanți. În mesajul său, acesta a atras atenția că mulți turiști aleg să cumpere astfel de produse fără a conștientiza riscurile pentru sănătate.

„Imaginile vorbesc de la sine. Mulți realizează abia acum în ce condiții au fost preparate aceste produse cumpărate direct de pe plajă, de la necunoscuți. Este un semnal de alarmă pentru toți cei care, încurajând acest tip de comerț, susțin indirect mizeria ambalată sub formă de gustare”, a transmis acesta.

Constantinescu a precizat că filmarea nu are legătură cu acțiunile oficiale ale autorității, ci a fost realizată în afara programului, din inițiativă personală, cu scopul de a informa și de a atrage atenția publicului asupra pericolelor ascunse în spatele unor produse aparent inofensive.

