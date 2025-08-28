În perioada 28 iulie – 8 august 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, la nivel național, o serie de acțiuni de verificare privind:
modul de etichetare, prezentare și publicitate al sucurilor, nectarurilor și băuturilor răcoritoare.
Date relevante:
• 630 operatori economici controlați
• 484 cu abateri constatate
• Aproximativ 650.000 litri de produse verificate
• Peste 82.000 litri neconformi cu prevederile legale
Măsuri dispuse:
• 396 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei
• 197 avertismente
• Retragerea definitivă de la comercializare a peste 36.000 litri de produse improprii consumului uman
• Oprirea temporară a peste 28.000 litri, până la remedierea neconformităților privind etichetarea
Principalele nereguli identificate:
• Comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice
• Comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate sau etichete lipsă/netraduse
• Produse cu termen de valabilitate depășit
• Lipsa sau prezentarea incompletă a declarației nutriționale
• Depozitare în condiții necorespunzătoare (temperaturi ridicate, agregate frigorifice murdare, produse depozitate direct pe paviment)
• Promoții prezentate incorect sau fără mențiuni obligatorii
• Lipsa prețurilor afișate vizibil sau corect
•. Lipsa autorizației de funcționare
Recomandări pentru consumatori:
Verificați integritatea ambalajului și etanșeitatea recipientului; produsele cu ambalaj bombat pot indica fermentare.
Respectați condițiile de depozitare menționate de producător, atât în magazin, cât și la domiciliu.
După deschidere, sucurile și nectarurile trebuie păstrate la rece și consumate într-un interval scurt de timp.
Citiți cu atenție eticheta și alegeți produse conforme preferințelor și nevoilor proprii.
Refuzați produsele cu data durabilității minimale depășită sau modificată.
Solicitați și păstrați bonus fiscal pentru eventuale sesizări privind calitatea sau siguranța produselor.