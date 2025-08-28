Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește, joi, la ora 12:00, într-o nouă ședință, la Palatul Victoria. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de lege și ordonanțe, printre care a fost strecurată o Ordonanță de Urgență privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia.