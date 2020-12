ANM: Anul 2020 închide cel mai cald deceniu. Care sunt estimările pentru 2021

2020 este unul dintre cei mai calzi trei ani și poate chiar rivaliza cu 2016 (cel mai cald an înregistrat până în prezent). Cei șase ani cei mai calzi înregistrați au fost 2015-2020, spune ANM, care citează Administraţia Naţionale de Meteorologie (ANM), care citează date ale Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Conform ANM, temperaturile ridicate atinse în multe parți ale lumii în acest an au fost posibile în ciuda influenței majore La Niña (un model meteorologic care apare în Oceanul Pacific. În acest model, vânturile puternice suflă apă caldă la suprafața oceanului, din America de Sud până în Indonezia. Pe măsură ce apa caldă se deplasează spre vest, apa rece din adâncuri se ridică la suprafață în apropierea coastei Americii de Sud -n.r.).

Cele mai multe modele arată că La Niña va atinge intensitatea maximă în decembrie sau ianuarie, dar că efectul său se va menține și la începutul anului 2021.

„Anii călduroși record au coincis de obicei cu un fenomen puternic El Niño, așa cum a fost cazul lui 2016. Acum ne confruntăm cu fenomenul La Niña, care are un efect de răcire asupra temperaturii globale, dar nu a fost suficient de puternic pentru a diminua valorile de temperatură ridicate. Ba chiar, 2020 se pare că se apropie de recordul termic anterior al lui 2016”, a declarat secretarul general al OMM, prof. Taalas.

Datele cu privire la anul 2020 vor fi definitivate în ianuarie 2021, pe baza a cinci seturi de date globale de temperatură. Aceste informații vor fi incluse într-un raport final, “State of the Climate in 2020”, care va fi publicat în martie 2021, incluzând și informații despre impactul climatic.

Conform raportului provizoriu al OMM privind starea climei emis pe 2 decembrie 2020, toate cele cinci seturi de date pentru primele 10 luni ale anului (până la sfârșitul lunii octombrie) au plasat anul 2020 ca fiind al doilea cel mai cald din intervalul 2016 - 2019.