Sunt cateva zeci de persoane prezente la această oră în fața Guvernului. Oamenii cer autorităților să respecte legea salarizării nr. 153/2017.

"Acțiunea vine că urmare a faptului că de un an și jumătate în corespondența noastră cu Guvernul am solicitat să se respecte legea și să demareze discuții pentru modificarea articolului 1 din legea 153/2017. Din păcate, am primit doar promisiuni", a declarat, pentru Realitatea PLUS, Bogdan Șchiop, reprezentant sindicate.

Potrivit acestuia, dacă lucrurile nu se vor rezolva, atunci se au în vedere atât o grevă japoneză, pe 10 februarie, cât și o grevă generală, pe 24 februarie.

"Pentru susținerea acestor acțiuni de potest avem nevoie de semnăturile salariaților (...). Fac un apel la guvernanți să respecte legea. Noi o respectăm. Ați văzut, suntem aici maxim 100 de persoane. Le cerem să fie corecți", a mai spus Bogdan Șchiop.