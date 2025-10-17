Cum a acționat angajatul

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj, bărbatul de 38 de ani, care lucra ca agent servicii clienți, ar fi modificat în mod neautorizat datele din sistemul informatic intern al operatorului în perioada mai – august 2024.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi eliminat garanțiile de plată impuse de sistem pentru aprobarea unor contracte de telefonie mobilă încheiate pe numele a două societăți comerciale, ambele administrate de el. Totodată, ar fi introdus date false privind bonitatea acestor firme, pentru a obține ilegal contractele de furnizare și, implicit, echipamentele mobile.

În urma acestor acțiuni, cele două companii au primit 15 terminale mobile, pe care ulterior le-ar fi valorificat fără să achite contravaloarea telefoanelor sau a serviciilor contractate.

Prejudiciu de peste 150.000 de lei

Polițiștii estimează un prejudiciu total de 150.000 de lei, dintre care peste 78.000 de lei reprezintă valoarea telefoanelor mobile. Restul sumei provine din costurile serviciilor de telefonie neachitate.

De asemenea, ancheta a scos la iveală un alt episod suspect: la data de 25 martie 2024, bărbatul ar fi prezentat angajatorului un document fals, denumit „confirmare transfer”, prin care pretindea că ar fi efectuat o plată de aproximativ 2.700 de lei către o persoană fizică, în cadrul unei executări silite. În realitate, tranzacția nu avusese loc.

Măsuri legale

În urma cercetărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat. Procurorii au dispus ca acesta să fie plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

El este acuzat de fraudă informatică în formă continuată, tentativă de înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs frauda și pentru recuperarea prejudiciului.