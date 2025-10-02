Pe 9 octombrie va începe audierea preliminară la tribunalul din Rimini, după finalizarea anchetei care îi vizează pe doi inculpați: un bărbat de 46 de ani, prezentat drept vânzătorul apartamentului, și o femeie de 48 de ani, arhitectul care ar fi întocmit documentația necesară tranzacției.

O locuință „legală” doar în acte

Conform dosarului procurorilor, cei doi ar fi acționat în complicitate. Vânzătorul a pus proprietatea pe piață, iar arhitecta ar fi garantat, printr-un raport tehnic predat notarului în aprilie 2021, că imobilul era în regulă din punct de vedere urbanistic și cadastral. Documentul, însă, ar fi fost fals, ascunzând grave abateri:

înălțimi interioare care nu respectau normele,

extinderi neautorizate,

o verandă amplasată ilegal,

o scară de urgență construită fără avize,

modificări la acoperiș și mansardă incompatibile cu autorizațiile.

Pe scurt, apartamentul nu respecta planurile aprobate de autorități și, prin urmare, nu putea fi vândut legal.

Un contract semnat sub înșelăciune

În rechizitoriu se arată că inculpații i-ar fi ascuns cumpărătoarei toate aceste nereguli, asigurând-o că proprietatea este conformă și perfect tranzacționabilă. Încrezătoare, femeia a semnat mai întâi un contract preliminar, apoi actul final, convinsă că achiziționează o casă fără vicii ascunse.

Realitatea a ieșit la iveală abia ulterior, când a descoperit că, de fapt, a investit o sumă uriașă într-un imobil care nu îndeplinea cerințele legale.

Parchetul susține că frauda a fost posibilă tocmai prin colaborarea dintre vânzător și arhitect, care ar fi falsificat certificatul de conformitate. Cumpărătoarea cere acum justiție și speră ca instanța să facă dreptate.