Printre inculpați se află și un crescător de oi, acuzat că a orchestrat o schemă prin care ar fi obținut ilegal subvenții agricole în valoare de 2,2 milioane de euro.

Cum funcționa schema

Potrivit anchetatorilor, între 2018 și 2023, fermierul ar fi închiriat și declarat ca pășuni eligibile terenuri pe care nu le deținea în realitate, folosindu-se de numele părinților săi și de o companie aflată sub controlul său. În unele cazuri, suprafața terenurilor era supraevaluată, iar în altele erau incluse chiar zone forestiere neeligibile.

Schema ar fi fost posibilă cu sprijinul unor funcționari din cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Hunedoara, care sunt acum inculpați pentru complicitate.

Prejudiciu și măsuri asigurătorii

În total, crescătorul de oi ar fi reușit să încaseze aproximativ 2,2 milioane de euro (11,2 milioane de lei) din fondurile UE destinate agriculturii. De asemenea, a depus o cerere suplimentară pentru încă 1,59 milioane de euro, dar plata a fost blocată datorită intervenției procurorilor europeni.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost puse sub sechestru 86 de terenuri aparținând principalului inculpat, cu o valoare estimată la 170.000 de euro.

Posibile pedepse

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cuprinse între 3 și 10 ani de închisoare. Înainte de această etapă, alți cinci suspecți – printre care doi funcționari publici – au recunoscut acuzațiile și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, deja înaintate instanței.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.