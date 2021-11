Realitatea PLUS

O angajată de la bucătărie şi un infirmier aveau o metodă inedită prin care furau mâncarea din spitalul din Botoșani: o ascundeau într-un coș de gunoi.

Cei doi aveau grijă ca sacul de deșeuri să fie foarte curat, iar produsele alimentare erau împachetate bine.

Angajații au fost prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere din spital. Conform presei locale, în coşul de gunoi erau ascunse câte două pungi cu patru kilograme de legume şi opt kilograme de carne.

,,Eu, managerul spitalului, am dirijat procesul verbal și am sesizat poliția. Angajații, când am vorbit cu ei, au zis că nu știu despre ce e vorba, că ei nu cunosc’’, a precizat Doina Caba, managerul Spitalului Județean Botoșani.

Cum niciunul dintre angajați nu a recunoscut fapta, polițiștii fac acum cercetări.

,,Polițiștii au deschis un dosar penal pentru delapidare, urmând a se desfășura cercetări’’, a declarat Nenișcu Delia, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Și conducerea spitalului urmează să ia măsuri în privința celor doi angajați.