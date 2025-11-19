Anca Alexandrescu: „Sunt discrepanțe uriașe în București!”

Jurnalista Anca Alexandrescu se află în aceste momente în Sectorul 4, la Eroii Revoluției, alături de liderul AUR - George Simion, dar și de senatorul AUR - Petrișor Peiu.

„Bună dimineața, de fapt, bună ziua...somnoroșii încă dorm. Știți că domnul Drulă la ora asta e somnoros. Domnul Băluță, nu v-ați trezit? V-am dat întâlnire, astăzi, la ora 10:00, aici la stația Eroii Revoluției, unde ați băgat 5,3 milioane de euro în această construcție, unde oamenii stau în ploaie, în frig, doar pentru că dumneavoastră ați dorit să arătați ce lucrări mărețe faceți. V-am invitat să veniți astăzi să le explicați oamenilor de ce le-ați pus taxa aia de 540 de lei de regenerare urbană? Nu, nu este taxa pentru locul de parcare...clasică...din fiecare sector. Este în plus față de acea taxă. Pentru că am văzut că domnii de la Factual, toți soroșiștii, îl apară pe domnul Băluță cu chestia asta. Am venit aici...toată amenajarea a costat 25 de milioane de euro. A reușit să rezolve toate problemele din sector, domnul Băluță. Asta rămăsese nerezolvată. Asta îmi spun toți cetățenii în Sectorul 4, pe unde merg. Vor să-l întreb pe domnul Băluță de ce le pune această taxă și de ce îi hăituiește cu locurile de parcare? De asta avea nevoie Bucureștiul? De asta avea nevoie Sectorul 4?”, a transmis Anca Alexandrescu.

„Politicienii nu stau printre oameni. Noi această campanie o vom face lângă Bucureșteni, în toate colțurile Bucureștiului și eu de fiecare dată când sunt în Capitală, sunt lângă Anca, și asta trebuie să facă toți cei din AUR și din celelalte formațiuni care s-au angajat să o susțină pe Anca la primărie. E singura care poarte dărâma caracatița.

O să vă arăt, dacă se poate filma...poleiala de aici, din Sectorul 4, bordură care păzește stația de metrou, adică bordură lângă bordură, lângă bordură...borduri verticale, bani irosiți. Aici avem noi o problemă cu „poleiala” care lasă bucureștenii amanetați pe viață. Astea se întâmplă de mult.”, a transmis liderul AUR - George Simion.

„Să vă explic de ce nu vin politicienii de la putere în stradă...pentru că tocmai ce au mărit taxele și impozitele locale, cu 75% pe hârtie, dar în realitate cu 176%. O să explic zilele următoare despre ce este vorba.

Cei trei, domnul Drulă, domnul Ciucu și domnul Băluță sunt moștenitorii lui Băsescu, Videanu, Blaga, Ciucă, Ciolacu, toți ăștia care sunt acum la guvernare și care nu fac altceva, de câteva luni de zile, decât să taie de la oamenii săraci, de la oamenii corecți și să dea la cei bogați...pentru că ei n-au tăiat absolut nimic de la ei, să fie foarte clar. Nu este niciun dubiu din punctul ăsta de vedere.”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Transmisiune specială! Cu ce se laudă primarii care vor capitala?

„Am făcut ieri un apel din plenul Parlamentului și îl reiau astăzi. Dacă sunt cu adevărat primari care nu sunt de acord cu ceea ce face acum Guvernul, adică hoție pe față...sigur, cel mai mult vor plăti bucureștenii pentru că valoarea de piață a clădirilor o să fie calculată de parcă aici suntem mai bine de cât în Madrid...așa spun ei. De asta și-au permis să dea 25 de milioane de euro pe aceste schele metalice. Toți primarii din țară să ia aminte: dacă vor să nu-i taxeze lumea la vot, să nu mai susțină această Coaliție. Am văzut un primar la dumneavoastră, un primar din Cavnic, din Maramureș, care taxează această coaliție.

Ieșiți, fraților, și spuneți! Deziceți-vă de ei! Olguța, tot...ba e, ba nu e, face târguri de Crăciun. Dacă nu e de acord cu ce măsuri ia Bolojan să se distanțeze de această coaliție, să părăsească coaliția. Oamenii nu mai rabdă, inclusiv bucureștenii stau în frig în case. Nu s-a dat drumul la căldură în București! Oamenii îngheață și de sărăcie. Se gândesc că dacă pornesc calorifere electrice or să plătească niște facturi pe care nu le și le vor putea permite. E gândită treaba asta, de aceea trebuie să aibă loc o schimbare, singura schimbare și la București și la Buzău...poate să aibă loc pe 7 decembrie la aceste alegeri!”, a mărturisit George Simion.

„Să se termine o dată cu risipa! Banii să se ducă pentru cetățeni și în interesul cetățenilor. Ăsta este scopul nostru! Să facem ordine la București, să punem Bucureștiul pe primul loc și să facem și curățenie...pentru că ați văzut cum arată orașul...în fiecare zi mai descopăr câte un loc în care, de fapt, ai senzația că ești în cel mai sărac oraș din lume, nu în București, 2025...capitală europeană.”, a încheiat Anca Alexandrescu.