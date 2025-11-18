După ce ieri a luat la pas Sectorul 6 și a vorbit cu oamenii nemulțumiți de neregulile din sector, astăzi Anca Alexandrescu merge să stea de vorbă cu bucureștenii din Sectorul 2, acolo unde sunt zone complet ignorate de politicieni.

Anca Alexandrescu le dă replica candidaților sistemului, din stradă

„În toate capitalele civilizate, rezidenții au parcarea peste noapte gratuită...rezidență sau în fața apartamentelor, caselor lor, sau în zone special amenajate. Deci, există în toate capitalele lumii lucrul acesta.”, a zis Anca Alexandrescu.

„Așa zic specialiștii, cu cât încurajezi mai multe mașini în oraș, cu atât poluarea și circulația, aglomerația crește. Ăsta era ultimul lucru pe care trebuiau să-l rezolve. Sunt multe alte chestii pe care trebuie să le facă și trebuie să ofere alternative oamenilor, rezidenților. Că nu pot să zboare prin oraș, nu? E logic lucrul ăsta. Deci, nu e nimeni împotriva unui aer sănătos. Toți vrem să respirăm aer sănătos în București. Nimeni nu este surd.”, le-a transmis Anca Alexandrescu oamenilor.

„Joi o să mă duc la domnul Bujduveanu cu cei cu locuințe sociale și îl întreb și despre parcarea de aici. Din 8 decembrie îl rezolvăm.

Ei nu știu ce este în teren? V-a chemat în Piața Constituției? Nu are curaj să vină aici? Ei conduc din birouri, ei nici măcar nu știu ce se întâmplă în orașul pe care, teoretic, ar trebui să-l administreze, să-l conducă, le e frică să se întâlnească cu oamenii, să discute cu ei, să vadă care sunt problemele. Toate soluțiile pe care ei le propun nu au nicio legătură cu cetățeanul, doar cu grupul lor de interese și cu un anumit electorat al domniilor lor. Ei nu sunt nici președinți, nici prim miniștrii, nici primari, ai tuturor cetățenilor, ci doar ai celor care îi aplaudă pe ei. Pentru ei nu contează celelalte categorii. Când ești administrator al țării, al unui oraș, ar trebui să ții cont absolut toată lumea. Nu mai contează, din momentul în care ești ales...trebuie să asculți toți cetățenii, să fi alături de ei, să te întâlnești cu toți primarii de sector, nu să-i trimiți pe cetățeni.

Ei încasează taxele și impozitele. Domnul primar de la Sectorul 2 a venit aici vreodată? Împreună cu Parlamentul putem să schimbăm și legislația. Trebuie să punem presiune pe ei să schimbe legile.”, a completat jurnalista Anca Alexandrescu.