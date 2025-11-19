”La mine nu există nu se poate, vreau să veniți la mine să îmi spuneți cum se poate. Și asta va fi principala mea abordare în administrație la București, nu-l vreau să aud nu se poate. Orice se poate. Nu inventăm noi apa caldă. Există modele în toate capitalele europene și în întreaga lume pe care trebuie să le aducem, să le aplicăm la București. Dar greu mi se pare următorul lucru. Primul lucru, că în momentul de față nu avem planul de urbanist general. De 25 de ani Bucureștiul lucrează cu un plan urbanistic general vechi, care nu mai are nicio legătură cu realitatea din teren. Nu avem o imagine clară de unde plecăm din punctul ăsta de vedere, în primul rând.

În al doilea rând, bugetul Primăriei Capitalei este amanetat pe foarte mulți ani de acum înainte. Numai anul acesta s-au plătit ratele și dobânzile 250 de milioane de euro. Bani pentru funcționarea cât de cât a orașului există. Problema este că nu există bani pentru investiții. Pentru dezvoltare. Pentru investiții.

Noi, în primul rând, trebuie să gândim mare. Noi, ca să putem să ne aliniem cu celelalte capitale importante ale Uniiunii trebuie să credem noi, în primul rând, că putem. De asta pui tot acentul pe partenia public-privat, pe atragerea de investiții. De asta este nevoie de parteneriate public-privat, de atragerea investițiilor și de înființarea unui fond special pentru București, propus de specialiști, care să finanțeze proiecte majore, este foarte ușor de realizat. Trebuie doar voință. Specialiștii se vor ocupa de lucrurile acestea. De ce? Pentru că noi trebuie să facem proiecte mari.

Trebuie să transformăm Bucureștiul într-un centru de evenimente și de conferințe și de tot felul de activități la nivel internațional. Este important să facem un hub aici de evenimente culturale, artistice, sportive, pentru că se poate face, dar pentru asta va trebui să facem și o sală, o sală polivalentă, pentru că, din păcate, astăzi avem o sală de spectacole la Sala Palatului, care stă să cadă, știți foarte bine, este o sală polivalentă care și aia nu mai face față. Este supraglomerată. Avem nevoie, obligatoriu, să facem un centru cultural și Casa Radio cred că este cea mai potrivită pentru acest lucru. Făcute proiecții mari pentru București, trebuie să gândim mari, nu? Deci ăsta este un principiu clar, un principiu american, așa este… Să facem Bucureștiul mare din nou.

Gândește mare ca să primești mare, dar dacă noi nu credem, Bucureștiul are tot ce trebuie, are oameni de valoare, are resurse, are vibe. Trebuie doar să aducem pe toată lumea împreună, să îi punem la aceeași masă, și să folosim absolut toate resursele, toate mințile luminate, toți specialiștii, să facem tot ce trebuie în București”, a declarat Alexandrescu.