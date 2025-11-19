Anca Alexandrescu știe care este problema majoră a Bucureștiului : „Funcționează cu un plan urbanistic vechi de 25 de ani și fără bani pentru investiții” - VIDEO

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu, candidată independentă pentru Primăria Capitalei, susținută de AUR, a dezvăluit care sunt problemele majore ale Bucureștiului și cum ar putea fi remediate. Invitată în podcastul Legende Urbane, realizat de jurnalistul Mihai Belu, Anca Alexandrescu a criticat faptul că, de ani buni, bugetele uriașe se duc în direcții neclare sau ineficiente, în special legate de amenajări.

”La mine nu există nu se poate, vreau să veniți la mine să îmi spuneți cum se poate. Și asta va fi principala mea abordare în administrație la București, nu-l vreau să aud nu se poate. Orice se poate. Nu inventăm noi apa caldă. Există modele în toate capitalele europene și în întreaga lume pe care trebuie să le aducem, să le aplicăm la București. Dar greu mi se pare următorul lucru. Primul lucru, că în momentul de față nu avem planul de urbanist general. De 25 de ani Bucureștiul lucrează cu un plan urbanistic general vechi, care nu mai are nicio legătură cu realitatea din teren. Nu avem o imagine clară de unde plecăm din punctul ăsta de vedere, în primul rând.

 
În al doilea rând, bugetul Primăriei Capitalei este amanetat pe foarte mulți ani de acum înainte. Numai anul acesta s-au plătit ratele și dobânzile 250 de milioane de euro. Bani pentru funcționarea cât de cât a orașului există. Problema este că nu există bani pentru investiții. Pentru dezvoltare. Pentru investiții.

Noi, în primul rând, trebuie să gândim mare. Noi, ca să putem să ne aliniem cu celelalte capitale importante ale Uniiunii trebuie să credem noi, în primul rând, că putem. De asta pui tot acentul pe partenia public-privat, pe atragerea de investiții. De asta este nevoie de parteneriate public-privat, de atragerea investițiilor și de înființarea unui fond special pentru București, propus de specialiști, care să finanțeze proiecte majore, este foarte ușor de realizat. Trebuie doar voință. Specialiștii se vor ocupa de lucrurile acestea. De ce? Pentru că noi trebuie să facem proiecte mari.

 
A trecut vremea primarilor administratori care pun panseluțe și asfaltează. Noi trebuie să facem proiecte mari. Sigur, trebuie să rezolvăm problema de trafic, trebuie să rezolvăm problema cu apa caldă și căldura, toate lucrurile astea. Tian Popescu se va ocupa de chestiunea asta. Dar trebuie să facem proiecte mari. Bucureștiul are nevoie de un spital mare, Spitalul Metropolitan de 1.000 de paturi oobligatoriu. Trebuie făcut un spital la București. Sigur, în paralel, trebuie un program special și pentru cele 16 spitale care există deja în administrarea primăriei București, la un moment dat s-a investit în ele, din păcate, în ultimii ani s-a făcut aproape nimic.

Trebuie să transformăm Bucureștiul într-un centru de evenimente și de conferințe și de tot felul de activități la nivel internațional. Este important să facem un hub aici de evenimente culturale, artistice, sportive, pentru că se poate face, dar pentru asta va trebui să facem și o sală, o sală polivalentă, pentru că, din păcate, astăzi avem o sală de spectacole la Sala Palatului, care stă să cadă, știți foarte bine, este o sală polivalentă care și aia nu mai face față. Este supraglomerată. Avem nevoie, obligatoriu, să facem un centru cultural și Casa Radio cred că este cea mai potrivită pentru acest lucru. Făcute proiecții mari pentru București, trebuie să gândim mari, nu? Deci ăsta este un principiu clar, un principiu american, așa este… Să facem Bucureștiul mare din nou.

Gândește mare ca să primești mare, dar dacă noi nu credem, Bucureștiul are tot ce trebuie, are oameni de valoare, are resurse, are vibe. Trebuie doar să aducem pe toată lumea împreună, să îi punem la aceeași masă, și să folosim absolut toate resursele, toate mințile luminate, toți specialiștii, să facem tot ce trebuie în București”, a declarat Alexandrescu.