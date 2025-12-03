”Ia uitați aici, uitați aici! Asta este și mi-au trimis mai mulți cetățeni, cărora le apare atunci când vor să plătească impozitul. (....)

E o șmecherie pentru a obține finanțare pentru că primăria este în faliment, este foarte clar lucrul acesta, și se va vedea în lunile următoare că nu va mai putea să scoată cămașa din cauza faptului că a cheltuit bani inutil pe lucruri care nu sunt utile sectorului și lucruri importante pentru oamenii din sector nu au fost rezolvate.

Problema locurilor de parcare este nu numai în Sectorul 4, este în toate sectoarele. Nu poți să le introduci oamenilor taxe fără să le oferi alternativă.

Această taxă a fost introdusă pentru a garanta domnul Băluță cu ea la bancă să ia împrumuturi pentru a face acele construcții megalomanice de milioane de euro, care sunt inutile pentru cetățeni”, a declarat Anca Alexandrescu.