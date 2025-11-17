„Suntem în sectorul 6, astăzi toată ziua am stat aici, am ajuns în Prelungirea Ghencea, acolo unde am spus că domnul Ștefan Kopányi.. Aici este sectorul 6, acolo este la Oradea. Curtea unui centru de mobilă, vor fi 500 de apartamente aici și vor trebui oamenii să intre toți aici prin curte. Hai să ne întoarcem un pic ca să se vadă pe unde ar trebui să fie accesul celor 500 de oameni care locuiesc.

După care o să vă duc să vedeți că pe partea cealaltă este un drum privat construit în supermarket. Hai să vedeți! Iată! În afară de clienții magazinului de mobilă, 500 de locatari care vor sta în aceste blocuri ale domnului Kopanyi. Și acum o să mergem în partea cealaltă să vedeți că nu există posibilitatea să se facă alt drum.

A fost discuție în Consiliu foarte clar, s-au spus că nu povestește tu. Nu vreau să spun că această cale de acces poate fi revocată oricând. E doar o mențiune la cartea cutare care poate fi oricând revocată.

Specialiștii arhitecții s-au opus acestui proiect, dar pentru că este prietenul domnului Bolojan și pentru că domnul Ciucu are antecedente, a mai angajat pe pile oameni din anturajul domnului Bolojan de la Oradea, iată, a făcut această excepție pentru domnul Kopanyi, prietenul domnului Bojan. Haideți să ne întoarcem, o să mergem în partea asta, încă o să ți văd ca să vă arătăm. Iată, de aici, încă trebuie să ajungă 500 de locatari, probabil, să vină și aici. Atenție! Nu! Atenție! În mod normal, astea trebuie să aibă 1,2 locuri de parcare pentru aceste apartamente, nici măcar norma aceasta nu este, nu, nu! Mai puțin, astea sunt pe 583 de locuri de parcare, 400 și ceva de apartamente.

Dacă aici vorbiți, haideți să vedeți, pe partea aceasta, tot, de la magazinul de mobilă, ce va fi acest, este un loc privat, făcut de un mare supermarket românesc, de data aceasta, Doamne ajută! Este privat, așadar, nu vor putea să aibă acces pe partea aceasta. Vreau să-mi spuneți, cum, domnule Ciucu, ați putut să dați o asemenea aprobare, să blocați accesul aici? Ce se va întâmpla dacă Doamne Ferește nevoie de o ambulanță, de o mașină de pompieri, să intre oamenii? Uitați-vă, sau pe aici, cum poți să intri? Tot la magazinul de mobilă? Tot la magazinul de mobilă! Pentru că aici sunt exclusive, exclusiv pe toată lumea, toată lumea! Doamne ajută! Acolo drumul se oprește, printr-un privat, este făcut exclusiv pentru acest hipermarket. Să ne răspundă domnul Ciucu, cum a putut să dea o asemenea aprobare, trei blocuri, P plus 11, să intre prin curtea unui magazin de mobilă? În momentul în care s-a votat planul urbanistic zonal, planul urbanistic în detalii, spuneți-vă că Sfântul Săriu, aliații de nevoie de o mașină de mobilă, au votat împotriva.

Haideți să și adnotam, să fie foarte clar, aceasta este firma, domnul Ciucu, Așa cum a zis și domnul Nicușor Dan, și în construcții și la bani”.