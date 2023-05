„Este o victorie pentru toată presa românească, Realitatea Plus a reușit să rezolve o problemă pentru toată presa. Se poate suspenda amenda după judecata pe fond. Am trăit vremuri în care presa era a patra putere în stat și stătea la masă cu oficialii, de la egal la egal. Acum, politicienii bagă bani în presă și o subjugă. Hoții din politica românească și-ar fi dorit să-mi închidă gura. Doar gura mea îi sperie. Vreți să vă luptați cu mine, s-o faceți altfel. Vă luptați cu românii, nu cu mine. Când eram la Guvern, s-a încercat același lucru cu Realitatea. Și atunci m-am opus, le-am spus că nu așa se rezolva. Nu puteți cumpăra cu bani, nu puteți arunca sub preș, oamenii vin după voi!”, a spus Anca Alexandrescu.

Este o victorie a întregului audiovizual

Ioan Georgescu, unul dintre avocații care au reprezentat postul în procesul cu CNA, consideră că este o victorie a întregului audiovizual.

„E o victoria a întregului audiovizual, o înfrângere a relei credinți a celor de la CNA, care are o rea practică: redactează deciziile cu câteva ore și depun cerere la Înalta Curtea. De aceea a și fost respinsă. Deci, este o victorie împotriva cenzurii și a relei credințe a CNA.

Realitatea este un post deschizător de drumuri

Avocatul Florin Durgheu, al doilea avocat ce a apărat Realitatea Plus în procesul cu CNA, consideră că judecătorul a sancționat un abuz al acestora.

„Judecătoarea Alina Dumitrescu a sancționat un abuz al CNA s-a întâmplat un precedent, fiindcă a fost sancționată aroganța CNA. Întâmpinarea nu au depus-o la dosar, ci direct în instanță, în speranța că judecătorul nu va avea timp să parcurgă textul până în ora 18. Dar a anexat o altă speță, în care CNA a comunicat postului TV decizia de suspendare doar cu 3 ore înainte. Consilierul juridic CNA a ieșit furios din sala de judecată. CNA comunică foarte târziu, e o practică abuzivă, Realitatea este deschizătoare de drumuri. Nu aveam cum să contestăm decizia, atunci când ea ne-a fost comunicată ieri la ora 16. Iar asta după presiunile făcute de instanță, care i-a obligat să ne trimită imediat decizia. Fac un apel parlamentarilor, sunt multe de schimbat în legea CNA, mai ales cu această procedură abuzivă. Este nevoi ca sancțiunea să nu fie aplicată mai devreme de 20-30 de zile”, a declarat avocatul Florin Durgheu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.