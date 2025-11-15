Susținătorii lui Ciucu au fost alături de Anca Alexandrescu și i-au oferit flori: „Primarul Capitalei trebuie să fie al tuturor bucureștenilor, nu al unui partid”

Anca Alexandrescu a făcut poză cu o susținătoare a lui Ciucu
Anca Alexandrescu a transmis un mesaj de unitate și deschidere, după ce a făcut o poză cu o femeie care îi face campanie lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmând că i s-au alăturat în campanie oameni proveniți din alte formațiuni politice. „Astăzi mi s-au alăturat oameni care poartă vesta altor partide. Și știți ce? Nu m-a surprins”, a spus aceasta.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, tot mai mulți membri de partid simt că au fost dezamăgiți de propriile conduceri și de promisiunile neonorate.

„Membrii de partid simt primii când grupurile de interese politice le-au răpit speranța, când promisiunile n-au mai ținut și când liderii lor s-au rupt de oameni, iar oamenii au rămas singuri cu problemele”, a explicat ea.

Candidata la Primăria Capitalei susține că oamenii își doresc schimbare, indiferent de partidul din care provin, și că administrația Capitalei trebuie să fie una incluzivă.

„Eu nu împart Bucureștiul în tabere. Eu nu cer loialitate de partid. Primarul Capitalei trebuie să fie al tuturor bucureștenilor”, a conchis Alexandrescu.