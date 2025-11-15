Potrivit Ancăi Alexandrescu, tot mai mulți membri de partid simt că au fost dezamăgiți de propriile conduceri și de promisiunile neonorate.

„Membrii de partid simt primii când grupurile de interese politice le-au răpit speranța, când promisiunile n-au mai ținut și când liderii lor s-au rupt de oameni, iar oamenii au rămas singuri cu problemele”, a explicat ea.

Candidata la Primăria Capitalei susține că oamenii își doresc schimbare, indiferent de partidul din care provin, și că administrația Capitalei trebuie să fie una incluzivă.

„Eu nu împart Bucureștiul în tabere. Eu nu cer loialitate de partid. Primarul Capitalei trebuie să fie al tuturor bucureștenilor”, a conchis Alexandrescu.