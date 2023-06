"Este o situatie extrem de tensionata. Vineri am spus ca exista o stare de panica dupa ce au iesit din nou zeci de mii de profesori in strada. Nu se asteptau ca mobilizarera sa fie atat de buna si ca profesorii sa se mentina pe pozitii, fiind obisnuiti ca in ultimii 3 ani de zile lumea sa fie linistita si sa nu reactioneze.

Si PSD si PNL au fost deopotriva ingrijorati de aceasta manifestare si de solidaritatea, precum si de faptul ca profesorii au ramas pe pozitie si nu au cedat incercarilor guvernului de a-i \"mitui\" cu diverse oferte care, evident, nu aveau nicio legatura cu nevoile funddamentale ale profesorilor.

Acum PNL e intr-o situatie mai relaxata decat PSD-ul, avand in vedere ca PSD a refuzat sa preia mandatul de premeir avand in vedere aceste negocieri, desi au fost voci in PSD care i-au spus lui Marcel Ciolacu sa preia guvernarea pe 26 mai, asa cum era prevazut, si sa isi asume atat negocierile, cat si oferta. (...)

In prezent, prin faptul ca Ciolacu a pus mai presus de orice postul lui Grindeanu in negocierile cu PNL creaza din nou o stare de tensiune in PSD. Au fost voci care i-au recomandat lui Grindeanu, chiar daca in urma negocierilor PSD preia Transporturile, sa nu mai fie ministru al Transportuilor. Evident ca el nu renunta la acest portofoliu. S. Grindeanu si M. Ciolacu tin cu dintii de acest portofoliu, iar starea de tensiune este la PSD.

Au exista voci care i-au cerut sa renunte, dar el nu o face. Starea de tensiune e la PSD. Liderii din teritoriu se intalnesc cu M. Ciolacu. La ora 12.00 este prevazuta intalnirea. Sunt unii dintre ei care spun ca poate nu ar fi bine sa mai preia in acest moment rotativa avand in vedere ca s-a jucat prost din punct de vedere al PSD-ului si ca va fi o situatie dramatica dupa preluarea rotativei. Orice varianta este deschisa.

Liderii mai duri din PSD spun \"Domne, nu avem ce sa facem. Asta e. Venim cu un program de guvernare foarte bine pus la punct, desi PSD, ca si PNL schioapata in privinta specialistilor. Ati vazut, gafa dupa gafa (...).

In privinta UDMR, lucrurile sunt incerte. Sunt voci din PSD care spun ca trebuie respectat protocolul asa cum a fost discutat in urma cu 2 ani de zile si sa se treaca repede peste, sa se aseze lucururile.

Pesedistii sunt de asemenea ingrijorati ca preluarea acestui cartof fierbinte va da posibilitatea AUR sa se apropie si mai mult de PSD. Si asa le sufla in ceafa. In foarte multe judete din tara, AUR a ajuns in apropierea PSD si exista o stare mare de ingrijorare. Liderii din teritoriu spun conducerii partidului ca nu mai pot merge in fata omenilor fiindca oamenii intreraba: 'Ati promis, dar n-ati facut nimic decat sa negociati posturile pentru cei din conducerea centrala de la varful partidului'.

Astazi la ora 12,00 va avea o sedinta la nivelul conducerii partidului si cu cei din judete. Exista un sceanriu conform caruia Ciuca isi va depune maine mandatul. Trebuia sa o faca astazi dar pentru ca dascalii au vrut sa vada legea (cu noile majorari salariale - n.r.) s-a amanat.

Cel mai probabil maine va avea loc si o sedinta la PNL.

La PSD au fost luate in calcul toate variantele de cand a aparut greva profesorilor - si cea a unei motiuni de cenzura, si cea a iesirii de la guvernare, si cea a uni guvern minoritar. Sutnt si voci care sutin preluarea guvernarii", a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.