”Sistemul își plantează oamenii pentru a-și asigura continuitatea. Este domnul Florin Lazăr Vlădică, eu am făcut dezvăluirea și am prezentat imaginile pe pagina mea, în data de 20 ianuarie, arătându-l alături de Victor Ponta, la Washington, în mai multe ipostaze. Am și spus atunci, că este un apropiat al SIE, pentru că eu îl cunosc pe domnul Florin Lazăr.

El a ajuns secretar de stat la Ministerul Apărării în timpul lui Liviu Dragnea. A fost dat afară de Viorica Dăncilă. Poate ar trebui întrebată doamna Dăncilă de ce l-a dat afară pe domnul Vlădică și cum a ajuns domnul Ponta în preajma domnului Vlădică.

Și cum a ajuns domnul Vlădică în preajma domnului Bolojan? Nu vi se pare, totuși, ciudat, un personaj care a lucrat cu Frank Timiș, atenție cu Frank Timiș, apoi secretar de stat la Ministerul Apărării, apoi a ajuns să se ocupe de firma Raytheon în România și acum să fie șef al Serviciilor secrete la Palatul Cotroceni? Păi mai putem vorbi de o Românie suverană în aceste condiții?”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Prezentatoarea TV a vorbit și despre numirea lui Danian Cioloș în funcția de consilier onorific al lui Ilie Bolojan și a ținut să le reamintească românilor cine este, de fapt, acesta.

”Merg mai departe, domnul Dacian Cioloș, numit consilier onorific al lui Ilie Bolojan. Vreau să vă aduc aminte că domnul Cioloș a fost numit premier de către domnul Klaus Iohannis împotriva tuturor partidelor politice, atunci când Victor Ponta a demisionat și a plecat de la guvernare, după ce s-a certat cu Coldea și cu Maior.

Domnul Dacian Cioloș nu numai că a făcut jocul Franței atâta timp cât a fost comisar european pe agricultură la Bruxelles, ci domnia sa a făcut jocul Bruxelles-ului la București cât a fost premier. Aduceți-vă aminte ce a însemnat acel an de mandat a lui Dacian Cioloș! Totul a fost dat peste cap în România. Numai jocuri de imagine, fix pentru România”, a mai spus realizatoarea TV.

De asemenea, Anca Alexandrescu a subliniat că aceste numiri controversate în funcții cheie confirmă faptul că Ilie Bolojan este omul sistemului.

”Foarte interesante aceste numiri, dar ele reprezintă o confirmare că domnul Bolojan este omul sistemului, că iată se înconjoară de aceleași personaje care fac parte din trecutul României, care sunt numite în funcții cheie la momentul oportun.

Este foarte interesant pentru că, în paralel, în loc să discutăm despre raportul devastator al Comisiei de la Veneția atât pe anularea alegerilor, cât și pe comasarea alegerilor, în loc să discutăm destre redeschiderea dosarului Colectiv, o decizie care mi se pare extrem de interesantă, iată discutăm despre aceste numiri. E foarte interesant cum se mișcă sistemul în aceste zile.

Pare cumva că vor să ne distragă atenția să nu ne mai ocupăm de anularea alegerilor, să nu ne mai ocupăm de legitimitatea unui tur doi, ca fiind singura variantă de a intra în legalitate și a ne întoarce la democrație. Atacurile care vin în rafală, atât asupra lui George Simion, cât și asupra noastră, confirmă că deranjăm foarte tare”, a transmis Anca Alexandrescu.