„Eu sunt principalul vinovat si pentru aceasta sancțiune, de ani de zile. Deranjează foarte tare că spunem adevărul, că nu cedăm în fața acestor decizii care ne bagă pumnul în gură. Puterea se teme de popor, de aceea se iau aceste decizii. Este o manevră disperată. Am cerut rediscutarea acestei decizii, ni s-a comunicat abia ieri, în așa fel încât să nu o putem contesta. Dacă o facem, și avem câștig de cauză, cine ne va da banii înapoi? Că nu luăm bani de la stat sau operatorii de cablu. Noi încercăm să rămânem drepți. Am primit amenzi de aproape 70.000 de euro de la CNA, în ultimele săptămâni, pentru că am vorbit despre lovitura de stat. Mesajele sunt tot mai clare, de aceea sistemul e disperat și ne bagă pumnul în gură. Noi suntem televiziunea poporului, chiar dacă unii sunt deranjați că nu îi chemăm pe unii sau alții la Realitatea. Călin Georgescu a reușit să unească tot mai mulți români. Asta încearcă să facă și Realitatea. Faptul că am avut audiente uriașe înseamnă că am unit poporul in fața televizorului. Dar, oamenii au devenit victime ale manipulării politicienilor. Românii nu îi mai vor pe ei, asta nu vor să înțeleagă politicienii. Nu vă mai vrem, ăsta e mesajul!”, a declarat Anca Alexandrescu.

Realitatea PLUS rămâne în continuare televiziunea poporului, chiar dacă CNA a decis să întrerupă programul postului nostru de televiziune pentru 10 minute.

O nouă palmă dată libertății de exprimare. Consiliul Național al Audiovizualului a decis să întrerupă, astăzi, la ora 19:00, timp de 10 minute, programul Realitatea PLUS.

Televiziunea poporului este sancționată pentru că susține valul suveranist.

Decizia de astăzi este executorie, însă Realitatea PLUS își va căuta dreptatea în instanță.