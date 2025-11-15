„Au tăiat de la oamenii amărâți ca să dea la cei bogați.

Arată foarte bine piața, dar oamenii nu mai au bani să cumpere.

Domnii care azi candidează și vor să ia Bucureștiul sunt cei care sunt de 35 de ani la putere, cei care au adus oamenii în această situație.

Nu mai au bani să-și plătească medicamentele, nu mai au bani să-și cumpere mâncare. Sunt de toate, sunt produse românești, din păcate la pește am intrat la doamna aici și mi-a spus ce știam de foarte multă vreme: pentru că pescarii români nu mai sunt ajutați, aducem pește din afara țării, mâncăm de la străini. Am văzut un magazin – în loc să fie un hipermarket românesc, este unul polonez. Bravo lor, pentru că ei pot să facă, noi nu putem să facem să-i încurajăm pe români, să cumpere cât mai mult, să le oferim spații, posibilitatea să facă magazine, să le dăm celor care sunt producători autentici români măcar acea tarabă socială, să nu-i mai alerge poliția locală și să le dea amenzi de câte 1.500 de lei pentru că vând o legătură de pătrunjel pe stradă.

Îi invit pe toți ceilalți candidați să vină în stradă. Lăsați emisiunile aranjate pe milioane de euro, lăsați filmulețele frumoase.

Aici, în spate, locurile de joacă din sectorul 4 stau închise de doi ani pentru că sunt neconforme. Bani investiți aiurea, nu au ținut cont de siguranța copiilor, și de doi ani stau închise.

Am fost și am filmat, am pus pe TikTok exact asta. Îmi spune lumea: „Domnule, e nenorocire! Înțelegeți că au ajuns oamenii să spună că vor să-i voteze pe primarii de sector ca să plece de la sector, să scape de ei? S-au săturat oamenii, nu mai pot, le-a ajuns cuțitul la os, ca să fie clar.”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Anul acesta, 250 de milioane de lei s-au plătit rate la creditele angajate de Nicușor Dan și toate dobânzile. Se mai putea face un spital cu banii ăștia. Un spital pe an cu banii ăștia și nu au fost în stare să facă nimic.

Am auzit că e invazie de ploșnițe, mi-au spus mai mulți cetățeni. Nu se face dezinsecție. Primăria ar trebui să facă lucrul acesta.

Aici, în Piața Progresul, măcar sunt magazine. La Norilor nici nu sunt, e gol tot, nimic nu e, sunt câteva tarabe, nu urcă nimeni. Oamenii nu mai au bani să vină să cumpere. Am văzut că scara rulantă merge la urcare, iar la coborâre nu merge. E bine că spațiul e modern, sunt condiții bune, dar oamenii nu mai au bani. Poate mai bine era pusă jos piața și sus magazinele, așa ar fi trebuit făcut, invers. Exact pe dos.

La Norilor am fost, era ora 2 la prânz și avuseseră trei clienți toată ziua. Problema o reprezintă hipermarketurile aprobate de jur împrejur, care le iau din clienți și vând produse mai ieftine și mai proaste, iar omul, când nu mai are bani, se uită la fiecare leuț.

Frica — așa cum au băgat frica în cetățeni — noi trebuie să băgăm frica în politicieni, că ei nu se tem de altceva decât de cetățeni.”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul întâlnirii cu cetățenii din Piața Progresul.