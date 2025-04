Anca Alexandrescu a anunțat o ediție bombă pentru mâine de la ora 20 în care va expune poziția Administrației Trump față de țara noastră, dar și cine din România se află pe val în Statele Unite în acest moment.

„De altfel pe pagina oficială a domnului Călin Georgescu, astăzi a fost postată o dezmințire atât în legătură cu demersurile juridice care se fac în numele său și care presupun prelucrarea datelor cu caracter personal și a identității sale, atât acțiunile în justiție, cât și acțiunile în stradă, aseară am primit fotografii cu îndemn la protest pe 17 aprilie în Piața Constituției.

Este foarte important, dreptul la protest este un drept constituțional, oricine are dreptul să protesteze, nu e nimic în neregulă, doar asocierea lui Călin Georgescu cu protestele și îndemnarea la violență folosind numele lui Călin Georgescu nu este în regulă.

Aseară am fost supusă unei acțiuni de hărțuire, pentru că două personaje care vor să își facă notorietate folosind numele lui Călin Georgescu, dar și numele meu au făcut public numărul meu de telefon și, in timpul emisiunii, am fost hărțuită cu mesaje și cu telefoane în direct atât pe telefon, cat si pe Whatsapp.

Este o acțiune concertată de decredibilizarea valului suveranist pe de o parte, pe de altă parte de învrăjbirea celor care sunt suveraniști, între cei care îl susțin pe Călin Georgescu, cei care îl pe George Simion. Eu i-am invitat în platou și pe cei care sunt de o parte și pe cei care sunt de cealaltă parte, că doar uniți putem să ducem valul acesta suveranist mai departe. Ce neînțelegeri, nemulțumiri sunt, asta ar trebui rezolvat după ce reușim să ne luăm țara înapoi, bineînțeles că nimeni nu renunță la ideea turului 2, dar cum poți să reiei turul 2 când în continuare la conducerea țării sunt niște personaje care sunt ilegal în aceste poziții, atât premierul cât și președintele interimar, pentru că ei au rămas la guvernare în urma unei decizii care încalcă constituția.

Mâine, de la ora 20 veți vedea un lucru care, cred eu, îi va pune pe jar și mai tare pe cei din conducerea ilegitimă a României, care încearcă să trimită tot felul de emisari în America, nu au niciun fel de dialog cu Adminsitratia Trump.

Mâine de la 20 se va vedea foarte clar care este poziția Administrației Trump, cine este cu adevărat interesant pentru Administrația Trump, ce preocupări există la Washington, va fi un eveniment inedit care va deschide ochii multora, acest eveniment va arata cine din România este pe val în Statele Unite și nu cred că este întâmplator acest demers și aș mai adăuga faptul că ce se va întâmpla mâine seară de la ora 20 va da de gândit tuturor și să îi facă pe cei care continuă să încalce legea și să uzurpe calitățile oficiale până la urmă, pentru că în mod ilegal se află în aceste poziții să găsească formula corectă și legală prin care România să revină la democrație, la litera și spiritul Constituției și să putem avea alegeri libere și corecte, adică turul 2 înapoi.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.