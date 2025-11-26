Potrivit informațiilor Economedia, cazul creatorilor de conținut pentru adulți se înscrie astfel într-o strategie mai largă de digitalizare și de urmărire a veniturilor online, fie că vorbim de platforme de conținut, criptomonede, videochat sau alte activități desfășurate pe internet.

Veniturile obținute de persoane fizice de pe platforme precum OnlyFans sunt încadrate de ANAF ca venituri din activități independente, care sunt taxate la fel ca PFA sau liber profesionist:

-venitul net se calculează plecând de la venitul brut (sumele încasate efectiv),

-din acesta se scad cheltuieli forfetare de 40%,

-asupra venitului net astfel determinat se aplică impozitul de 10%.

În funcție de nivelul veniturilor realizate, creatorii de conținut pot datora și contribuții sociale (CAS – pensii, CASS – sănătate), dacă depășesc plafoanele anuale legate de salariul minim brut. Ghidurile ANAF arată că persoanele cu venituri din activități independente au obligația să depună Declarația unică și să-și calculeze singure atât impozitul, cât și contribuțiile datorate.

Cei care obțin venituri din OnlyFans, videochat, streaming sau alte platforme similare ar trebui, din punct de vedere fiscal:

-să își declare veniturile prin Declarația unică,

-să își țină o minimă evidență a încasărilor (extrase de cont, rapoarte din platformă, plăți de la procesatori),

-să se intereseze dacă nu cumva datorează și CAS/CASS, nu doar impozitul de 10%,

-dacă au nelămurir, să consulte un contabil sau consultant fiscal, pentru că regimul fiscal se poate modifica de la un an la altul.

