„Ne-au cerut ouă și americanii, dar nu putem să le dăm deocamdată. Sunt niște condiții pe care ei le pun și noi în Europa nu le îndeplinim, în sensul că ei vor ca ouăle să fie spălate, iar noi nu facem treaba asta, și apoi congelate. Este foarte greu de transportat oul în coajă din Europa în SUA. Dacă se vând ouă lichide congelate sau ouă praf, atunci e mult mai simplu. Din Europa am înțeles că încearcă Danemarca, cel puțin din ceea ce discutăm noi în asociația europeană de profil. A primit condițiile de export din Statele Unite, dar nu știu dacă s-a angajat să le ducă. Nu am informații că în prezent duce cineva ouă din Europa către SUA. Probabil că au găsit din afara granițelor Europei. Am înțeles că Turcia ar fi agreată. Sunt condiții diferite și legislația e diferită în America față de Europa și trebuie armonizată”, a declarat președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van, pentru Agerpres.

România, cele mai mici prețuri la ouă din UE

El a precizat că România are printre cele mai mici prețuri la ouă din Uniunea Europeană, la poarta fermei, chiar dacă în această perioadă a Sărbătorilor Pascale consumul intern crește cu 50%, iar un român consumă, în medie, aproximativ 30 de ouă, față de 21 într-o lună obișnuită.

Paște cu prețuri record pentru români. În interval de cinci ani, valoarea mesei de sărbători s-a DUBLAT

„Conform Observatorului Prețurilor în Uniunea Europeană (UE), prețul ouălor în România, la poarta fermei, era săptămâna trecută 211 euro/100 kg, ceea ce înseamnă că oul se vindea cu aproximativ 60 de bani, în timp ce anul trecut în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale era undeva la 55 de bani un ou. Dacă mă uit la prețurile înregistrate în alte țări, România are printre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, la poarta fermei. Bulgaria are 222 euro/100 kg, Ungaria are 286 euro/100 kg, Polonia – 314 euro/kg, noi avem 211 euro, iar ca noi mai este Finlanda cu un preț de 204 euro/100 kg. În rest, toate celelalte țări din UE sunt peste noi”, a declarat Ilie Van.

Acesta a precizat că nu sunt motive să crească prețul ouălor la poarta fermei în următoarele două săptămâni, având în vedere că prețul înregistrat săptămâna trecută de 211 euro/100 kg a fost mai mic decât cu o săptămână înainte, când s-a raportat circa 215 euro/100 kg.

„Prețul ouălor în România, la poarta fermei, tot conform Observatorului Prețurilor în UE, cu o săptămână înainte a fost de 214,66 euro/100 kg, aproximativ 215 euro, un pic mai mare decât săptămâna trecută, când a fost 211 euro/100 kg. În perioada următoare nu estimăm modificări semnificative. Practic, nu sunt motive să crească prețul ouălor în următoarele două săptămâni. Vreau să vă spun că am văzut în supermarketuri carton cu 30 de ouă de la găini crescute în cușcă, codul 3, cu 24 de lei, adică 80 de bani bucata. Uniunea Europeană monitorizează doar oul la carton de 30 și din sistemul de creștere al găinilor în cușcă. Bineînțeles că pentru ouăle obținute din alt sistem de creștere, codul 2, codul 1, vom plăti mai mult. Și ambalajul e altul, iar prețul crește”, a adăugat Ilie Van.

