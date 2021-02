Potrivit autorităților locale, convoiul a fost atacat în apropierea oraşului Kanyamahoro, în jurul orei locale 10:15 (08:15), în cadrul unei tentative de răpire.

Ambasadorul călătorea alături de un carabinier și șofer într-un autovehicul dintr-un convoi la MONUSCO, misiunea ONU pentru stabilizarea Republicii Democratice Congo, şi în care se afla şi şeful delegaţiei UE.

Diplomatul a fost transportat la spitalul din Goma, însă medicii nu au putut decât să îi anunțe decesul.

Circumstanţele atacului nu sunt clare deocamdată.

În zona parcului naţional Virunga, situat de-a lungul frontierelor congoleze cu Rwanda şi Uganda, acționează mai multe grupări armate. Acestea au atacat în repetate rânduri paznici ai parcului.

După aflarea veștii, Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a denunțat ”atacul laș” și a deplâns ”actul de violență” în care și-au pierdut viața ambasadorul, militarul italian Vittorio Iacovacci şi şoferul lor.

”Republica Italiană este în doliu pentru aceşti slujitori ai statului care şi-au pierdut viaţa în exercitarea funcţiilor lor\"”, a adăugat Șeful statului.

Reacții critice au venit și din partea liderilor UE. Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, s-a declarat șocat de eveniment, într-un mesaj postat pe Twitter.

Choqué par l\"attaque d\"un convoi @WFP en #RDC et les vies perdues, dont celles de l\"ambassadeur d\"Italie et d\"un militaire.



Sécurité et paix doivent être assurées: #UE restera aux côtés de la #RDC et sa population.



Condoglianze alla famiglia dell’ambasciatore e alla sua scorta