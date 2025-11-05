Diplomatul a decis să călătorească de la București la Brașov cu trenul, dorind să evite traficul intens de pe DN1. Însă planul său s-a transformat într-o aventură de aproape două ore și jumătate de întârziere, cauzată de o defecțiune tehnică la locomotiva garniturii.

Întâmplarea a avut loc marți dimineață, 4 noiembrie, chiar în ziua în care ministra de Externe, Oana Țoiu, anunța relansarea Comisiei Economice România – India, blocată de opt ani.

Trenul care a rămas blocat pe drum

Călătoria ambasadorului indian a fost serios perturbată. Conform unor surse, trenul care se deplasa spre Brașov a fost nevoit să oprească atunci când, pe traseu, a apărut o altă locomotivă. La scurt timp, la Sinaia, locomotiva garniturii diplomatului s-a defectat complet, iar trenul a rămas staționat aproape o oră.

Situația s-a complicat și mai mult când Serviciul de Protecție și Pază a încercat să-i transporte pe oficiali cu mașinile până la destinație, dar trenul se afla pe un pod, ceea ce a făcut imposibilă coborârea pasagerilor. În final, garnitura a ajuns în Sinaia cu 126 de minute întârziere și a intrat în gara Brașov abia după 140 de minute, scrie presa locală

Reacția ambasadorului Indiei după incident

Chiar dacă întârzierea i-a dat peste cap programul, ambasadorul Manoj Kumar Mohapatra a ales să transmită un mesaj pozitiv după sosirea la Brașov. „Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potențial industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări.”, a declarat diplomatul indian.

Motivul vizitei diplomatului indian la Brașov

Ambasadorul a participat la o întâlnire organizată la Camera de Comerț și Industrie Brașov, unde o delegație formată din oameni de afaceri indieni s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului economic local și regional. Discuțiile s-au axat pe domenii precum IT&C, industria auto, tehnologiile de apărare și producția de drone.

