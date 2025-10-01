Deși pagina de Facebook nu va fi actualizată, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua, în limita posibilităților. Autoritățile americane subliniază că activitatea consulară nu este oprită.

Informații alternative pentru cetățeni

Pentru actualizări privind serviciile și operațiunile curente, cetățenii sunt îndrumați să viziteze site-ul oficial travel.state.gov. Aici se pot găsi toate informațiile necesare despre programul serviciilor consulare și eventualele schimbări sau restricții temporare.

Ce șanse are România să intre în programul Visa Waiver. Mesajul transmis de Ambasada SUA

Mesaje de securitate și siguranță

Ambasada precizează că în perioada suspendării actualizărilor pe Facebook, orice mesaj urgent legat de securitatea cetățenilor americani sau de siguranță va fi transmis în continuare. Aceasta include alerte și recomandări pentru situații critice.

Recomandări pentru cetățeni și solicitanți de viză

Cei care intenționează să solicite pașapoarte sau vize sunt sfătuiți să consulte regulat site-ul oficial al Departamentului de Stat pentru a evita întârzierile și pentru a fi la curent cu procedurile actualizate.

SUA au trimis urgent României radare ultraperformante pentru monitorizarea Mării Negre. Dronele rusești, printre țintele vânate

Ambasada SUA la Chișinău, același mesaj

Nu doar Ambasada SUA din București este afectată de reducerea de fonduri. Ambasada SUA la Chișinău a postat un mesaj similar, prin care informează că pagina de Facebook nu va fi actualizată.

„Din cauza suspendării alocărilor bugetare, acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea.