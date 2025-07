Fotografiile, realizate la baza militară Rostov-pe-Don – unul dintre cele mai strategice puncte ale armatei ruse – au aprins reacții puternice în spațiul public și la nivelul structurilor de securitate.

În imaginile publicate, Maria Șalaeva este surprinsă în cabina piloților și relatează detalii despre zbor, sugerând fără reținere că accesul ei a fost facilitat de relația cu un om influent din administrație: „omul meu de la Kremlin”. Deși ulterior conturile ei de social media au fost șterse, capturile și discuțiile au fost preluate imediat pe platforme precum Telegram și alte forumuri, amplificând rapid scandalul.

Presa internațională a identificat rapid o potențială legătură între Maria Șalaeva și Andrei Belousov, actualul ministru rus al Apărării în vârstă de 66 de ani, cunoscut pentru apropierea sa de Vladimir Putin. Chiar dacă oficial nu există vreo confirmare, diferența notabilă de vârstă și accesul tinerei la spațiile militare au alimentat ipoteza unei relații personale între cei doi.

„Această femeie este cel mai bun exemplu pentru care Rusia nu va câștiga războiul”, a scris publicația Inside Russia, menționând furia care a cuprins blogosfera pro-război.

Trump, supărat pe declarațiile lui Putin: „Ne spune o mulțime de prostii!” SUA iau în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei

Printre fotografiile care au atras atenția figurează și una în care apare fiul Mariei Șalaeva, în vârstă de doar 4 ani, purtând o șapcă militară și interacționând cu echipajul aeronavei Il-76. Acest gest a fost perceput ca o încălcare gravă a regulilor militare și a declanșat un val de îngrijorare privind respectarea protocoalelor de securitate în spațiile critice ale armatei.

Experții militari avertizează că astfel de postări aparent inofensive pot furniza date privind configurația internă a avioanelor, programul de zbor și rutele logistice esențiale ale armatei ruse. O atenționare specială a fost făcută asupra riscului ca imaginile să fie exploatate de serviciile de informații din afara Rusiei, inclusiv cele ucrainene.

„Este o deficiență clară de supraveghere contrainformațională. Prezența ei în avion nu ar fi trebuit să fie posibilă fără o aprobare la cel mai înalt nivel”, au explicat experți citați de Dagens.com.

Evenimentul nu a provocat doar suspiciuni legate de o presupusă relație amoroasă între o tânără și un nume greu din elita puterii ruse, ci a adus în discuție și atmosfera de permisivitate care domină la vârf. Influenceri pro-Kremlin au acuzat implicit privilegiile și lipsa de respect față de normele de securitate din structurile apropiate de Vladimir Putin.

‼️Russian Defense Minister Belousov uses military aircraft to fly with his mistress, — Russian media



Russian escort Maria Shalaeva said that she flew to an airport in Rostov that is closed to civil aviation and has not received regular flights for three years pic.twitter.com/76pUKGLyjQ