Am putea ajunge în situația Italiei? 353 de pacienți în stare critică și tot mai multe spitale rămân fără locuri la ATI

Peste 350 de persoane sunt internate, în prezent, în secțiile de Terapie intensivă. Cifrele sunt alarmante și cresc de la o zi la alta.

În București, unitățile COVID deja nu mai au locuri. În Capitală sunt 121 de paturi la ATI.

"Daca ne referim la locurile destinate pacientilor cu covid in sectiile ATI din Bucuresti, deja de sambata locurile acestea erau ocupate. Intre timp, s-a operationalizat sectia ATI de la Spitalul judetean Ilfov, care este spital suport covid sii in clipa de fata deja sunt 2 pacienti in sectia ATI de la Spitalul judetean Ilfov", a declarat Șerban Bubenek, preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.

Nici în țară situația nu e mai bună. În Iași, Spitalul de Boli Infecțioase e ocupat la capacitate maximă.

"In momentul de fata exista aceasta aglomerare ... Daca numarul infectarilor nu va creste si ne dorim sa nu creasca, probabil ca ne vom putea reechilibra", a afirmat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.

La Brașov, scenariul se repetă. Secția de boli infecțioase dispune de 13 paturi ATI, din care doar trei mai sunt libere.

"Locurile in Spitalul de Boli Infectioase si in celelalte spitale Covid sunt limitate si intotdeauna foarte putine. Facem externari, dar locurile libere se ocupa foarte repede. Avem si noi spitale de izolare la care am apelat ca sa suprevegheze pacientii care nu sunt de internat in spitale de faza 1 si 2", spune Andreea Molodovan, director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov.

Nici la Cluj nu mai există vreun loc liber în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din cele două spitale care tratează exclusiv cazuri Covid, așa că autoritățile locale au apelat la o unitate mobilă de Terapie intensivă.

La Timișoara, unitatea medicală de boli infecțioase este, de asemenea, plină. "Chiar astazi doua persoane de pe Terapie intensiva au fost mutate pe sectie pentru ca au inceput sa respire mai bine si atunci s-au eliberat aceste doua locuri care aproape sigur, in decursul zilei, vor fi ocupate de alti pacienti. Suntem intr-o dinamica permanenta dar, ca principiu, in spitalul Victor Babes, terapia e plina", a afirmat Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase de la Spitalul “Victor Babeș” din Timisoara.

În cazul în care vom avem tot mai mulți pacienți care necesită să fie intubați, riscăm să ajungem în situația Italiei, acolo unde medicii au fost nevoiți să aleagă pe cine salvează. În prezent, spitalele din România dispun de 1.900 de locuri la Terapie intensivă, din care doar 840 sunt dotate complet.