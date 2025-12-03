Polițiștii rutieri din Prahova și specialiștii de la Secția de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia au verificat imediat situația, la solicitarea IPJ Prahova, după apariția unor informații în spațiul public.​

„O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului”, transmite Poliția Prahova.

Fenomenul implică o porțiune de teren de sub structura drumului care s-a deplasat spre albia râului Prahova, cu risc de evoluție ce ar putea compromite stabilitatea carosabilului și siguranța traficului. Pentru prevenirea oricăror pericole, autoritățile au instituit o restricție parțială de circulație pe banda sensului Brașov – Ploiești, în zonă, cu semnalizare adecvată.​

Circulația este monitorizată în continuare, șoferii fiind rugați să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență pe tronsonul afectat.