Potrivit prefectului, vorbim despre un ordin prin care este stabilită modalitatea de analiză de către autoritățile sanitare, respectiv INSP sau DSP.

Ordinul este aplicabil după ce a fost aplicat, spune Stoica, subliniind însă că acesta nu stabilește dacă un oraș intră sau nu în carantină. "Lucrul acesta (carantinarea - n.r.) se decide în mod diferit. În acest moment nu avem niciun. În acest moment nu avem niciun fel de convocare la Comitetul pentru Situații de Urgență pentru că nu există o propunere conform legii din partea autorităților sanitare pentru aplicarea acestei măsuri. Noi avem alte măsuri care au fost propuse și adoptate în CMSU, iar sâmbătă ele au fost prelungite. Măsurile respective sunt în vigoare și ele dau rezultate, iar rata de infectare este în scădere", a arătat prefectul.

Întrebat dacă ar exista o analiză din partea INSP și DSP care să vizeze propunerea de noi măsuri în Capitală, acesta a răspuns negativ.

"Nu putem spune de 100% siguranță (că de Paște nu vom avea alte măsuri - n.r.). Eu ce pot să spun este că în acest moment avem aceste măsuri și ele funcționează. În viitorul previzibil ele vor rămâne în vigoare. Ordinul aplicabil este cu privire la modul în care se fac analizele sanitare. Și pe ordinul anterior, conform acelor criterii, se îndeplinea punctajul, însă nu este singurul strigăt după care se propun astfel de măsuri. E foarte puțin probabil să vină astăzi cu altceva", a explicat Alin Stoica.

Întrebat cum este afectată Capitala de faptul că, potrivit noului ordin, este introdusă noțiunea de zonă metropolitană, prefectul a răspuns: "E un proiect în derulare. Pe București încă nu este definită (această zonă - n.r.). Dacă ea s-ar găsi, ar fi foarte bun pentru că ar putea să monitorizăm și să luăm măsuri pe o zonă construită continuu, ceea ce evident că ar fi mai bine. Instituția Prefectului nu trebuie să fie consultată când se decid astfel de lucruri pentru că nu avem abilități și competențe pe zona asta. Măsurile tehnice sunt luate de Comitetul științific. Chiar dacă eram consultați, nu puteam să avem un in-put valoros".

În încheierea intervenției sale telefonice, prefectul le-a transmis următorul mesaj bucureșetenilor: "Nu există indicii că vor fi luate măsuri mai dure de Paște. Măsurile pe care le avem funcționează, sunt benefice pentru sănătate și siguranța lor. Le mulțumesc că respectă aceste măsuri. Trebuie să fim în continuare solidari ca să avem un Paște liniștit".

Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății (MS), publicat marți în Monitorul Oficial, nivelul de testare pentru Covid și gradul de ocupare a paturilor din spitale și din secțiile ATI vor fi luate în calcul alături de rata de incidență pentru instituirea carantinei.

Andreea Moldovan, secretar de stat în MS susține că ordinul este ”mai obiectiv”, nu ”mai dur”, având indicatori cuantificabili. Noutatea constă în faptul că vizează și zonele metropolitane, unde oamenii circulă mult între localități. ”E foarte important să știm un aspect macro, pentru că degeaba închidem doar o localitate mică - dacă va fi să se închidă, nu zic că e cazul acum - e important să știm ce e de făcut”, a declarat Moldovan.

Mai mult decât atât, secretarul de stat a precizat că decizia de a plasa sau nu o localitate în carantină nu are la bază doar noii indicatori, fiind ”mai complexă”.

”Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste - n.red), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a mai spus Moldovan.