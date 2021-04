Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a precizat că ordinul este ”mai obiectiv”, nu ”mai dur”, având indicatori cuantificabili. Noutatea constă în faptul că vizează și zonele metropolitane, unde oamenii circulă mult între localități.

”E foarte important să știm un aspect macro, pentru că degeaba închidem doar o localitate mică - dacă va fi să se închidă, nu zic că e cazul acum - e important să știm ce e de făcut”, a spus Moldovan.

Moldovan a declarat că decizia de a plasa sau nu o localitate în carantină nu are la bază doar noii indicatori, fiind ”mai complexă”.

”Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste - n.red), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Moldovan.

Întrebată dacă, potrivit noii grile, Capitala ar putea fi inclusă în localitățile care pot fi carantinate, secrtarul de stat a răspuns că, ”dacă luăm în calcul vechea grilă de analiză, și pe acea grilă Bucureștiul e de carantinat”.

”Aceste criterii sunt obiective. Exact cum am spus, decizia de carantină e o decizie complexă, care ține de mult mai mulți factori. Acești indicatori sunt adjuvanți, ca să ne arate din punct de vedere epidemiologic unde este situația actuală. Dar decizia este mult mai amplă decât cea bazată strict pe acești indicatori.

Carantina, mai ales zonală, nu se decide pe un singur criteriu, se iau în calcul și alte date”, a adăugat Moldovan la un post TV.

Întrebată dacă a discutat cu premierul Florin Cîțu despre noile modificări, secretarul de stat în Ministerul Sănătății a precizat că nu au discutat personal, dar că documentul a fost votat în Comitetul Tehnico-Științific, care este un comitet interministerial și în care se decid și hotărârile CNSU.