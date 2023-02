Iata 3 alimente pe care un nutritionist nu le-ar manca sub nicio forma:

1. Orezul expandat

Considerat o alternativa sanatoasa si hipocalorica, una care inlocuieste cu succes painea ori gustarile nesanatoase, orezul exapandat nu este deloc indicat! Cu toate ca are putine calorii, acesta are un indice glicemic de 91 (glucoza in stare pura are indice glicemic 100), provocandu-ti probleme cu silueta, dar si de sanatate.

2. Sos dietetic pentru salata

Dressingul de salata, in general, este destul de sanatos, otetul ajutand la echilibrarea nivelului de zahar din sange, in vreme ce uleiul este bogat in acizi grasi si antioxidanti. Din pacate, insa, din dorinta irationala de a transforma orice produs intr-unul light, a aparut sosul dietetic, care contine sirop de porumb bogat in fructoza, precum si fel de fel de agenti de emulsionare.

3. Cerealele imbogatite

Fie ca sunt imbogatite cu minerale, cu fier ori cu vitamine, e mai sanatos sa eviti aceasta varianta. Cerealele imbogatire trec printr-un proces prin care primesc vitamine si minerale pe care le contineau, insa au fost distruse in timpul procesarii si rafinarii. Drept urmare, este mult mai sanatos sa mananci produsul neimbogatit in niciun fel, intrucat in stare pura contine aceleasi vitamine si minerale, naturale de data aceasta.