Alimentele, mai scumpe în 2020 față de 2019. Care sunt cauzele acestor creșteri de prețuri

De la o zi la alta, plătim mai mult pentru ce consumăm. Și vedem asta de fiecare dată când mergem la supermarket sau la piață. În comparație cu decembrie 2019, prețurile alimentelor au crescut cu 5 procente, arata INS. Cel mai mult s-a scumpit fasolea, cu 18%, dar și fructele sunt mai scumpe cu 10 procente. Plătim mai mult și pentru făină, cu 7%, dar scoatem mai mulți bani din buzunar și atunci când vine vorba de pâine sau de carne de porc. Prețurile acestora au crescut cu 4 procente.

Fermierii spun că au fost nevoiți să crească prețurile. Pandemia și seceta cumplită i-a lovit din plin. Și în acest an, seceta a făcut ravagii în România. În prezent, un milion de hectare de culturi sunt afectate. În plus, țara noastră e dependentă de importuri. Acestea au crescut cu 6% în prima jumătate a acestui an și au ajuns la patru miliarde de euro, pe fondul deprecierii leului.