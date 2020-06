Tratamentul cu Remdesivir, extrem de SCUMP. Află CÂT costă o doză folosită pentru tratarea pacienților cu COVID-19

Compania farmaceutică americană, cea care produce medicamentul Remdesivir, folosit la tratarea Covid-19, a stabilit prețul de vânzare a unei doze pentru companiile controlate de guvern din țările dezvoltate. 390 de dolari va costa o astfel de doză. Dar un pacient are nevoie de șase doze pentru a se vindeca, ceea ce ridică costul la 2.340 de dolari per bolnav, informează Realitatea PLUS.

